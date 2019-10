Der er lige nu flere interesserede købere af den kollapsede rejsegigant Thomas Cooks skandinaviske afdeling.

Torsdag blev der derfor oprettet et selskab i CVR-registeret med navnet Airshoppen, der nu er blevet et selvstændigt selskab med Thomas Cook Airlines Scandinavia som ejer.

Det skriver finans.dk.

I over 30 år har Airshoppen solgt toldfri varer, men det er altså først nu, at det bliver et selvstændigt firma.

Kommunikationschefen hos Spies, der i Danmark ejes af Thomas Cook, fortæller, at Airshoppen nu er blevet selvstændig, fordi det har andre kunder end dem, som hører under Thomas Cooks skandinaviske rejseforretning.

»Nu er der så lavet et selvstændigt selskab til Airshoppen,« oplyser Lisbeth Nedergaard til finans.dk.

Hun vil dog ikke oplyse, hvorvidt selskabet er oprettet for at udskille Airshoppen og sælge den del separat fra konkursboet efter Thomas Cook.

Mere åbenmundet er hun dog, når det kommer til salgsprocessen af resterne.

»Der har været over 10 interessere købere til hele Thomas Cook Northern Europe (hele den skandinaviske rejseforretning, red.), og der har været nogle gode bud iblandt. Det spidser mere til nu, og vi håber på en afklaring inden jul,« siger Lisbeth Nedergaard.

Ifølge finans.dk rygtes det, at blandt andre kapitalfonden Triton og det kinesiske selskab Fosun Group er blandt de interesserede.

De skandinaviske aktiviteter havde en sund økonomi modsat moderselskabet Thomas Cook, som i længere tid havde store problemer med økonomien.

I sidste ende blev det så slemt, at Thomas Cook i september måtte trække stikket og lade sig gå konkurs.