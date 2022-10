Lyt til artiklen

Han skylder milliarder væk.

Men kreditorerne ser ud til at få en lang næse, når det gælder om at inddrage de penge, som den berygtede boligspekulant Kenneth Schwartz Thomsen skylder.

Efter et års konkursbehandling er resulteret endt på 41 kroner – et indestående i Coop Bank – som relateret til Kenneth Schwartz Thomsen. Det skriver Finans på baggrund af en aktindsigt i en ny redegørelse i konkursboet fra Kammeradvokaten.

De 41 kroner i aktiver står i skærende kontrast til kravene mod Kenneth Schwartz Thomsen. For kravene kommer til at løbe op i næsten 1,3 milliarder kroner, fremgår det af redegørelsen. Men det ser sort ud.

»Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvorvidt der vil blive dividende til kreditorerne,« skriver Kammeradvokaten i sin redegørelse.

Gælden til det offentlige fylder rigtigt meget i det samlede milliardkrav. I alt har Skatteforvaltningen anmeldt krav for 258 millioner kroner

Derudover er en del af gælden også fra 2008.

På sit højeste rådede han over værdier for mere end 3 milliarder kroner. Her var gælden dog også enorm. For eksempel havde Roskilde Bank lånt ham cirka 900 millioner kroner, og da finanskrisen ramte, var Kenneth Schwartz Thomsens kæmpegæld medvirkende til, at Roskilde Bank kollapsede. Det efterlod aktionærer med enorme tab.

Konkursboet forventes afsluttet i løbet af 2023, og dermed resterer der stadig tid til at finde yderligere aktiver.