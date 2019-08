Det var en overraskelse for mange, da de tirsdag fandt ud af, at Kære Børn i Kolding var gået konkurs.

Men for flere kunder var det meget værre end det. Det var et decideret chok og et syn ind i en uoverskuelig fremtid.

»Jeg må indrømme, at jeg tudede over det, da jeg så det,« forklarer Karina Andersen til B.T.

Konkursen hos Kære Børn i Kolding rammer nemlig flere familier, der har betalt i dyre domme for ting til deres kommende barn, men som ikke har fået det endnu.

Nu risikerer de aldrig nogensinde at få de ting, som de har købt, og måske ser de aldrig pengene igen.

Karina Andersen er en af de uheldige kunder. Hun har sammen med sin partner sparret sammen til at købe en barnevogn i lang tid, og da de modtog den glædelige nyhed om, at hun var gravid, handlede de hurtigt.

»Der var et demotilbud med lift og andre ekstra ting, så vi reagerede hurtigt og betalte bare med det samme tilbage i marts,« siger hun.

Karina Andersen har ikke termin før til november, og da der ikke var nogle i familien, som kunne have barnevognen stående, tilbød Kære Børn i Kolding at opbevare den, indtil hun havde født.

»Jeg er lidt overtroisk, så jeg har ikke lyst til at have den stående hos os,« forklarer hun.

Sådan er der mange, der har det, og derfor er det også helt normal praksis, at man får sin barnevogn efter fødslen.

Men nu er Kære Børn i Kolding så gået konkurs, og Karina Andersen har fået at vide, at der ikke står nogen barnevogn på lageret til butikken med hendes navn på. Derfor ser det sort ud.

»Når man ser det, så slår hormonerne til og tårerne kan ikke holdes tilbage. Vi er utrolig kede af situationen lige nu.«

»Det er 8.000 kroner, som vi måske ikke ser igen. Det er rigtig mange penge. Vi har ikke råd til en ny barnevogn på grund af de penge, som bare er forsvundet,« forklarer Karina Andersen.

Hun og partneren er langt fra de eneste, som har tabt mange penge i forbindelse med konkursen. Inde på Kære Børn i Koldings facebookside er der i skrivende stund mere end 1000 kommentarer til deres konkursopslag.

Mange af dem er fortvivlede personer, som frygter at have tabt store beløb.

‘Jeg synes ikke, det kan være rigtigt. Vi har betalt for en vare, den vare må stå på et lager som aftalt? Så kan vi venligst få en afklaring på, hvornår denne kan hentes, så handlen er gennemført. Det er 9.000 kroner, vi snakker om her,’ skriver Casper L. Moritsen.

Kamilla Vilstrup Olsen har betalt 4.000 kroner for en barnevogn, som hun heller ikke har set skyggen af endnu. Faktisk har hendes proces været lidt anderledes.

Ugen før Kære Børn i Kolding gik konkurs, var bygningen udsat for en brand. Efter det blev hun kontaktet af butikken.

»Vi købte en barnevogn i maj og fik så i sidste uge at vide, at den var gået til i en brand. Vi fik valget mellem at bestille en ny eller få pengene refunderet,« forklarer hun.

Kamilla Vilstrup Olsen har termin i oktober, så der var ingen panik. Hun sagde, at de bare kunne bestille en ny, fordi der var lidt tid at løbe på.

Men den beslutning har hun så fortrudt efterfølgende, fordi butikken nu er gået konkurs.

»Jeg synes, at det er underligt, at de tilbød mig en ny for en uge siden, når de så går konkurs lige efter. Det er altså mærkeligt.«

Kamilla Vilstrup Olsen har ligesom Karina Andersen fået at vide, at der ikke står nogen barnevogn med hendes navn på, og hun har også været i kontakt med producenten, som giver det samme svar.

Producenten kunne heller ikke give svar på, om barnevognen nogensinde er blevet bestilt.

Begge har kontaktet deres bank og forsikringsselskab for at høre, hvad der kan blive gjort for at få deres penge tilbage, men de har endnu ikke fået svar. Der er også en mulighed for at søge om pengene gennem en kurator, men sandsynligheden for at få dem alle tilbage er ikke stor.

Kære Børn i Odense skriver på deres facebookside, at folk, der har et gavekort til butikken i Kolding, også kan benytte det i de andre butikker i landet.

B.T. har kontaktet Kære Børn i Kolding for at få en kommentar, men det har været uden held.