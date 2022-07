Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens pengene fosser ud af pengekassen hos SAS, strømmer de ind på konkurrentens konto.

Det norske flyselskab Norwegian kan nemlig mærke en gylden sommer, hvor flybilletterne bliver solgt i hobetal.

Og strejken hos SAS, der hidtil har kostet op mod 900 millioner kroner, har i den grad haft en betydning for konkurrentens succes.

»Efterspørgslen har generelt været stor denne sommer, men i forbindelse med strejken oplevede vi en større stigning end normalt,« siger Silje Glorvigen, der er kommunikationsrådgiver hos Norwegian.

Her ses et fly fra Norwegian. Foto: Lefteris Karagiannopoulos Vis mere Her ses et fly fra Norwegian. Foto: Lefteris Karagiannopoulos

Spørgsmålet er så, hvad den store interesse for flybilletter hos Norwgian, betyder for priserne på billetterne.

»Priserne på vores flybilletter er dynamiske og er styret af udbud og efterspørgsel,« siger Silje Glorvigen og tilføjer:

»Markedssituationen kombineret med højsæsonen har gjort, at vi har mærket en stigning i efterspørgslen på det seneste, og kan dermed føre til højere priser.«

Torsdag er SAS og piloterne for anden dag i træk i gang med at forhandle en ny overenskomst, der kan ophæve strejken.

Torsdag aften siger formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, at han ikke tror, at der lander en aftale med SAS senere på aftenen.

Det siger han, mens han er på vej ud for at få mad under forhandlingerne i Stockholm, skriver det norske medie NRK.