En konkurrence fra Danske Spil vækker harme blandt brugerne på Facebook. Kunderne opfordres nemlig til at quizze om emnet ludomani, og det falder en del for brystet.

'Hvor mange personer over 18 år lider af ludomani i Danmark? A. 5000? B. 10.000? C. 15.000?'

Sådan lyder det første spørgsmål i en konkurrence fra Danske Spil på Facebook, hvor du lige nu kan vinde biografbilletter, hvis du svarer rigtigt på en række spørgsmål om spilafhængighed.

Det er en kampagne, der vækker mange følelser blandt brugerne.

En del sætter spørgsmålstegn ved antallet af syge spillere, mens andre finder det dobbeltmoralsk, at netop den førende spilgigant i Danmark laver en konkurrence om ludomani.

'Det er da totalt absurd, at en spiludbyder laver et opslag om ludomani, hvor man har mulighed for at vinde noget,' skriver Frank Kristensen blandt andet.

Hos Danske Spil fortæller CSR-ansvarlig Elisabeth Crone Linding, at man er glad for den megen opmærksomhed, konkurrencen har givet. Det har nemlig været hele formålet, forklarer hun.

»Formålet med konkurrencen har været at nå ud, hvor danskerne er. For eksempel på de sociale medier. Vi kunne også vælge at gennem de her informationer på en hjemmeside eller under skrivebordet, men vi vil heller ud, hvor folk er og have en debat,« siger hun.

Hun glæder sig samtidig over, at konkurrencen er blevet kommenteret og delt flittigt på de sociale medier de seneste dage.

En del mener, at der må være mange flere herhjemme, der er syge af deres spilafhængighed, men Elisabeth Crone Linding understreger, at Danske Spil har brugt tal fra den seneste undersøgelse om ludomani i Danmark fra VIVE. De viser, at omkring 10.000 danskere mellem 18 og 74 år lider af ludomani. De tal bekræftes af Center for Ludomani.

Konkurrencen i sig selv provokerer ikke leder af Center for Ludomani, Michael Bay Jørsel. Han ser man derimod meget mere kritisk på Danske Spils massive markedsføring.

»Danmark er den tredjemest gamblende nation i Europa. Det er ikke noget, vi skal være stolte af, for det øger risikoen for, at flere bliver afhængige af spil. Og en af grundene til det er den massive markedsføring fra blandt andre Danske Spil,« siger han.

Til det siger Elisabeth Crone Linding, at Danske Spil reklamerer, fordi konkurrenterne gør det og for at holde fast i sin position på markedet.