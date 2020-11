For 500 år siden fik Christian II halshugget 82 svenske adelige. Blodbadet fik historiske konsekvenser.

Søndag er det 500 år siden, at Christian II stod bag en massehenrettelse, der er gået over i historien som Det Stockholmske Blodbad.

Op til blodbadet havde den danske konge med hjælp fra lejesoldater erobret Sverige og belejret Stockholm.

Den velbefæstede by var ikke lige til at indtage. Men ved at love amnesti til sine modstandere fik Christian II adgang til Stockholm, hvor han lod sig krone som konge over Sverige.

Det skulle fejres.

Men efter tre dages fest skiftede stemningen pludselig markant, da Christian II's allierede - ærkebiskoppen Gustav Trolle - stod frem og anklagede den gamle svenske ledelse for kætteri.

Og kætteri var dengang så alvorlig en forbrydelse, at det trumfede ethvert løfte om amnesti.

Ved en hurtig "retssag" med Gustav Trolle som anklager og et bagbundet rigsråd som dommere blev dødsdommene udstukket og kort efter eksekveret.

Dermed blev ikke kun de 82 adelige svenskeres skæbner beseglet, men også kongens egen.

Ugerningen gav ham i Sverige tilnavnet "Christian Tyran". Og blodbadet blev benzin på et bål af svensk utilfredshed, der førte til oprør og til, at svenskerne udnævnte deres egen konge, Gustav Eriksson Vasa.

Oprøret spredte sig også til hjemlandet, fortæller Lars Bisgaard. Han er historielektor på Syddansk Universitet og udgav sidste år en biografi om Christian II.

- Kongen havde brugt rigtig mange ressourcer på at erobre Sverige. Og som konsekvens var Danmark blevet ramt af inflation og gæld.

- Det førte til, at dele af det danske rigsråd - især jyderne - valgte at gøre oprør ved juletid i 1522-23, siger han.

Christian II måtte flygte til udlandet, hvorfra han dog vedblev med at være en trussel mod den nye danske konge, Frederik I. Han var den afsatte konges onkel.

- Og det gjorde så ironisk nok, at de nye styrer i Danmark og Sverige pludselig bliver allierede mod Christian II, som bliver fængslet på Sønderborg Slot, da han i 1532 forsøger at vende tilbage til Danmark.

Det fælles fodslag mellem Danmark og Sverige varer dog ikke ved, og i 1563 eksploderer forholdet i Den Nordiske Syvårskrig.

Herefter følger århundreder med "Svenskerkrige", og ifølge Lars Bisgaard kan man med en vis ret se dem som en kædereaktion på Det Stockholmske Blodbad.

- Man kan i hvert fald sige, at blodbadet i Stockholm bliver en slags grundlæggelsesmyte for Sverige. Altså, at man bliver til i kampen mod Danmark, og at Danmark derfor er den fødte modstander, siger han.

Christian II ender med at sidde som fange på Sønderborg Slot til sin død i 1559.

