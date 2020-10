Christian Thodberg nåede at være kongelig konfessionarius i 33 år. Prinsedåb i 2002 blev hans sidste gerning.

Christian Thodberg, der i 33 år var præst for kongehuset, er død i en alder af 91 år.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Christian Thodberg blev i 1975 udnævnt som såkaldt kongelig konfessionarius af dronning Margrethe.

Han blev i marts 2008 afløst på posten af den tidligere biskop Erik Norman Svendsen.

Som dronningens trofaste sjælesørger og kongehusets præst stod Christian Thodberg blandt andet for både prins Joachims og kronprins Frederiks konfirmationer.

Han stod også for begravelsen af dronning Ingrid, og hans sidste kirkelige handling for kongehuset blev prins Felix' dåb i 2002.

Christian Thodberg voksede op i et præstehjem ved Skive og blev i 1955 cand.theol. og siden dr.phil. i 1966. I 1964 blev han af daværende kirkeminister Bodil Koch bedt om at blive den første forstander for Præstehøjskolen i Løgumkloster.

I 1973 blev han ansat som professor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet.

Christian Thodberg mente ifølge Århus Stiftstidende selv, at han blev valgt som kongehusets præst på grund af baggrunden som professor med praktisk teologi som fagområde.

Han kendte dermed alle kristendommens salmer, musik og de kirkelige ritualers forløb, som havde dronningens interesse.

Christian Thodbergs havde en stor interesse for Grundtvig, som blandt andet udmøntede sig i udgivelsen af Grundtvigs prædikener over 20 bind. I 1989 tog han desuden initiativ til Center for Grundtvig-studier.

Christian Thodberg blev i 1953 gift med sangpædagogen Bodil, som han mistede i april i år.

Han efterlader sig fire børn, seks børnebørn og to oldebørn, skriver Århus Stiftstidende.

/ritzau/