»Selvom Søren lever, har jeg det, som der ofte står i dødsannoncer. 'Elsket og savnet.' Søren og jeg har haft et spændende og sjovt liv sammen. Nu kan jeg ikke aflæse, hvordan han egentlig har det, og hvad han tænker.«

Sådan lyder det fra Marianne Haslund-Christensen, der er hustru til den tidligere kammerherre og hofmarskal for det danske kongehus Søren Haslund-Christensen.

I en ny bog, 'Få det bedste ud af livet med demens', fortæller hustruen og det ene af tre børn om faderens nuværende liv med Alzheimers sygdom som følgesvend.

En diagnose, som rammer omkring 85.000 mennesker i Danmark og omkring 400.000 pårørende.

Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen og fru Marianne ankommer til bryllupsfesten for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på Fredensborg Slot i 2004. Foto: Claus Fisker Vis mere Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen og fru Marianne ankommer til bryllupsfesten for kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på Fredensborg Slot i 2004. Foto: Claus Fisker

Langsomt, men sikkert forsvinder hukommelsen, talen og evnen til at koncentrere sig. Med tiden bliver sygdommen så alvorlig, at den nedbryder de områder i hjernen, som styrer bevægelse og vejrtrækning.

Søren Haslund-Christensen beklædte i årene 1989 til 2003 jobbet som dronning Margrethe og prins Henriks nærmeste rådgiver. Der er dog langt fra den pomp og pragt, jobbet indebar, til den tilværelse, den i dag 86-årige mand lever.

»Det er så svært at opleve ham, som han er i dag. Jeg savner ham, hver gang jeg går fra plejehjemmet. Søren, derimod, ved ikke, om jeg er der hver dag, en gang om måneden, eller om jeg er der kort eller lang tid. Han bliver glad for at se mig, men han har ingen fornemmelse af tiden,« siger Marianne Haslund-Christensen i bogen.

Søren Haslund Christensen fik sin diagnose i 2011, men allerede i 2008 begyndte familien at bemærke de første tegn, når Søren glemte sine ting, gentog sig selv eller ikke kunne finde vej.

Søren Haslund-Christensen og Marianne Haslund-Christensen ankommer til Castrum Doloris i februar 2018 for særligt indbudte i Christiansborg Slotskirke, da prins Henrik er død. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Søren Haslund-Christensen og Marianne Haslund-Christensen ankommer til Castrum Doloris i februar 2018 for særligt indbudte i Christiansborg Slotskirke, da prins Henrik er død. Foto: Liselotte Sabroe

Først i 2016 kom den tidligere hofmarskal på plejehjem, efter hustruen Marianne var blevet indlagt to gange.

Hun var bukket under for det pres, det kan være at skulle sørge for en demensramt 24 timer i døgnet.

Hun havde meget dårlig samvittighed over at sende sin mand gennem over 50 år på plejehjem. Men 'hun kunne ikke mere', som hun selv formulerer det.

Offentligheden har tidligere fået kendskab til Søren Haslund-Christensens demensdiagnose. I en dokumentar udgivet i 2018 følger man far og sønnen Michael på en rejse til Kina og Mongoliet.

Søren Haslund-Christensen og sønnen Michael Haslund, som står bag den fælles film 'Fædre og sønner'. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Søren Haslund-Christensen og sønnen Michael Haslund, som står bag den fælles film 'Fædre og sønner'. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Det var her, at den tidligere hofmarskal i 1986 og 1990 var på ekspedition – på den ene deltog også kronprins Frederik. Søren Haslund-Christensen havde nemlig en stor passion for fjerne lande og store vidder, og det ønskede sønnen Michael at mindes med sin far, inden det var for sent.

I dag kan den 86-årige mand ikke længere opleve verden, som han gjorde engang. Nu handler det mest om at holde ham i hånden og sludre lidt, fortæller hustruen og datteren Louise.

God råd til pårørende: Marianne Haslund-Christensen og datteren Louises bedste råd: Man skal ikke vente for længe med at sende den demente på plejehjem. Man risikerer selv at knække nakken på det.

Tag imod hjælp og tal med andre mennesker. Det er en dyb sorg langsomt at miste en elsket. Man kan ikke bære det alene, uden noget brister.

»Vi har haft nogle heftige diskussioner om, hvad vi hver især har ment var bedst for min far. Men vi har talt os til rette, og hvis man overhovedet kan tale om, at der er sket noget godt i dette forløb, så er det, at det har samlet os som familie,« siger datteren.

Bogen udkommer 28. januar på forlaget Strandberg Publishing.