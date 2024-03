Offentliggørelse af gaver vil ske første gang i august 2024 med virkning for første halvår 2024.

Flere nye tiltag finder drypvist vej ind i det danske kongehus siden tronskiftet i januar.

Med den seneste dråbe annoncerer kongehuset nu, at man fremover vil fremlægge en liste over de gaver, som medlemmerne af kongefamilien modtager.

Det skriver kongehuset på sin hjemmeside i forbindelse med, at man har revideret retningslinjerne for modtagelse af gaver.

Gaverne vil blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven, giveren af gaven og anledningen.

Derudover lyder det, at kongehuset som udgangspunkt ikke modtager gaver fra private virksomheder.

Retningslinjerne har ikke tidligere været mejslet i sten og skrevet offentligt ned, som de bliver nu på kongehusets hjemmeside, hvorfor det er uvist, hvilke revideringer, der er nye.

Men kongehuset har tidligere kommenteret, hvordan det håndterer modtagelse af gaver generelt.

Retningslinjerne giver dog ikke fuldkommen gennemsigtighed. Det fremgår blandt andet, at gaverne ikke vil fremgå af listen, hvis de har en "beskeden økonomisk værdi". Det fremgår ikke, hvad beløbsgrænsen vil være.

Derudover vil gaver af personlig karakter, som medlemmer af den kongelige familie modtager fra familie og venner, ikke blive offentliggjort.

Offentliggørelse af gaver vil ske første gang i august 2024 med virkning for første halvår 2024.

Den manglende transparens om de gaver, som medlemmer af kongehuset har modtaget, har tidligere været kritiseret.

Kongehuset har gennem flere år modtaget store gaver fra erhvervslivet, hvilket er blevet set ned på af blandt andet organisationen Transparency International Denmark, der arbejder med at bekæmpe korruption.

Organisationens formand, Jesper Olsen, sagde til DR i januar, at det var et bekymrende signal, at private aktører kan give kongehuset dyre gaver i det skjulte.

- Kongehuset besidder en magt. Og i alle mulige andre sammenhænge, hvor man har et offentligt betroet embede, må man ikke modtage gaver, sagde han.

Onsdagens nyhed om en offentlig gaveliste kommer, mens der fortsat afventes svar på, hvad der skal ske med ordningen med kongelige hofleverandører og protektioner.

Det er endnu uvist, hvornår kongehuset melder nyt ud om det.

