Dronning Margrethes sommertogt bliver traditionen tro indledt med, at hun sejles ud til Kongeskibet.

Dronning Margrethes sommertogt i Danmark blev indledt tirsdag, da dronningen indtog Kongeskibet Dannebrog i silende regnvejr.

Her var det for første gang nødvendigt at bryde med den årelange tradition, hvor dronningen bliver bragt ud til Kongeskibet fra Nordre Toldbod.

På grund af coronarelaterede tiltag skulle hun i stedet samles op ved Havnefronten Nyholm, hvor det var nemmere at afskærme hende fra menneskemængderne.

Der var nemlig masser af mennesker, der havde trodset regnvejret for at hilse på dronningen.

Traditionen tro blev der også fyret kanoner af, der skulle indlede sejlsæsonen, som skal bringe hende til både Grønland og Færøerne.

Sidste år blev sejlsæsonen aflyst på grund af corona.

/ritzau/