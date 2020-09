Nyt dronningeportræt vil fremover kunne ses i blandt andet statslige institutioner, oplyser kongehuset.

Dronning Margrethe fyldte 80 år den 16. april, men den store fødselsdagsfejring blev aflyst af den allestedsnærværende coronapandemi.

Men i anledning af den runde fødselsdag er der denne sommer blevet taget et nyt gallaportræt af dronningen, og det har kongehuset nu offentliggjort.

Portrættet efterfølger det seneste officielle portræt fra 2012.

På billedet er dronningen iført Elefantordenen, Frederik IX's ordensportræt, Dannebrogordenens storkommandørkors og Elefantordenens bryststjerne.

Desuden bærer dronningen sit perlepoire-sæt bestående af diadem, halskæde, øreringe og en broche med brillanter.

- Der er tradition for, at regentportrætter med mellemrum udskiftes - ofte i forbindelse med særlige begivenheder, jubilæer eller runde fødselsdage. Portrætterne er derfor også en del af fortællingen om Danmarks statsoverhoveds liv og virke, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Portrættet, som er indfattet i en nydesignet ramme af dansk eg med kongekronen øverst, vil fremover kunne ses ophængt i blandt andet statslige institutioner.

Herunder på ambassader og konsulater samt på danske fartøjer, oplyser kongehuset videre.

Portrættet er taget af fotograf Per Morten Abrahamsen i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.

- Jeg ville gerne have så meget som muligt af rummet med, både dørene og vinduerne, for det er et meget smukt rum. Og dybden betyder meget, siger Per Morten Abrahamsen.

Han fortæller, at det vigtigste for ham i et portræt er at få noget frem i portrætpersonen, som er overraskende.

- Det er noget personlighed, noget vedkommende. Det er svært at sige, præcis hvad det er. Man ved det bare, når man skal udvælge det endelige billede, så stråler de billeder, som har det udefinerbare.

/ritzau/