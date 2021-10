Gladsaxe Rådhus danner tirsdag eftermiddag ramme om et usædvanligt syn.

Flere politibiler vil være stede på rådhuspladsen, fordi Gladsaxe Kommune får fornemt besøg af selveste kongen af Belgien.

Kong Philippe er i to dage på arbejdsbesøg i Danmark og besøger i den forbindelse Gladsaxe Rådhus mellem klokken 15 og 17.

Her skal han høre om, hvad der gør Gladsaxe til landets bedste kommune til at få ledige i beskæftigelse og om jobcentrets samarbejde med virksomheder om rekruttering.

Statsbesøg fra Belgien i 2017: Kong Philippe og Kronprins Frederik hos Dansk Industri og frokost på Hotel Marriott. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsbesøg fra Belgien i 2017: Kong Philippe og Kronprins Frederik hos Dansk Industri og frokost på Hotel Marriott. Foto: Liselotte Sabroe

I sit hjemland Belgien er Kong Philippe er ikke ligefrem kendt for at være en kulørt konge.

Faktisk har der været en del kritik af den belgiske konge, fordi nogle mener, at han mangler charme og folkelighed. Det fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Debatten blandt belgierne går på, om han er for kedelig. Men spørgsmålet er, om Belgien ikke også har brug for en kedelig regent efter alle de skandaler, der har været,« siger Jacob Heinel Jensen.

Han refererer blandt andet til den meget omtalte sag om kunstneren Delphine Boël, der er resultatet af en affære mellem sin mor og Belgiens tidligere konge Albert II, der er Kong Philippes far.

Arkivfoto af den belgiske kunstner Delphine Boel og landets tidligere konge Albert II. Foto: ERIC LALMAND Vis mere Arkivfoto af den belgiske kunstner Delphine Boel og landets tidligere konge Albert II. Foto: ERIC LALMAND

Sagen startede helt tilbage i 1999, da der begyndte at florere rygter i den belgiske presse om, at kong Albert II havde en uægte datter.

Først i 2005 stod Delphine Boël offentligt frem og hævdede, at kongen var hendes far. Dog skulle der gå 15 år, før hun fik genoprejsning.

I efteråret 2020 fik hun domstolens ord for, at hun har ret til at kalde sig prinsesse, og at hendes søn og datter kan kalde sig henholdsvis prins og prinsesse.

Dermed blev der sat endeligt punktum i sagen, der skabte et stormvejr i den belgiske folkesjæl og satte pletter i den tidligere konges eftermæle.

Fakta om den belgiske konge Han er født den 15. april 1960 (61 år, red.) og opkaldt efter sin oldefar. Hans fulde navn på fransk er Philippe Léopold Louis Marie.

Frederik 8. af Danmark er kong Philippes tipoldefar.

Han har gjort tjeneste i det belgiske militær i perioden 1978-81. Herefter læste han på Oxford-universitetet i England og Stanford i Californien. Han har en mastergrad i Statskundskab, men er også uddannet jagerpilot.

Han elsker biler og motorcykler, og sin fritid kan han godt lide at løbe. Dog er han ikke i lige så god form som vores kommende konge, kronprins Frederik.

Siden 1999 har Kong Philippe været gift med dronning Mathilde. De har sammen fire børn, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel og Eléonore.

Når datteren Elisabeth en dag arver tronen, bliver hun landets første regerende dronning.

»Noget af det vigtigste ved et kongehus er, at det er stabilt, og det må man sige Kong Philippe er, selvom han måske ikke giver nær så mange saftige og spændende avisoverskrifter, som hans far gjorde,« siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Kong Philippe overtog tronen efter sin far Albert II., som abdicerede på Belgiens nationaldag den 21. juli 2013 på grund af et svigtende helbred.

Den belgiske konges besøg i Gladsaxe sker som et led i et todages arbejdsbesøg, hvor Kong Philippe skal lære om den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder tiltag til opkvalificering af arbejdsstyrken.

»Vi kan være stolte af, at Belgien ser mod Danmark, når det kommer til et dynamisk arbejdsmarked, og er interesseret i at lære om vores unikke arbejdsmarkedsmodel,« lyder det i en skriftlig udtalelse fra Socialdemokratiets Mattias Tesfaye, der er fungerende beskæftigelsesminister for partifællen Peter Hummelgaard, der netop er gået på barselsorlov.

Belgisk statsbesøg tilbage i 2017. Her ses Kong Philippe af Belgien og dronning Margrethe efter en koncert til et returarrangement i Den Sorte Diamant. Foto: Henning Bagger Vis mere Belgisk statsbesøg tilbage i 2017. Her ses Kong Philippe af Belgien og dronning Margrethe efter en koncert til et returarrangement i Den Sorte Diamant. Foto: Henning Bagger

Kong Philippe ledsages under sit besøg af føderale og regionale belgiske arbejdsministre samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter i Belgien.

Programmet indeholder blandt andet virksomhedsbesøg, møde med arbejdsmarkedets parter i Danmark samt møde med jobcenteret i Gladsaxe, der med sine cirka 70.000 indbyggere er den største kommune på den københavnske vestegn.

»Det er en værdifuld del af EU-samarbejdet, at landende kan udveksle erfaringer på kryds og tværs og lære af hinanden,« siger beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye.