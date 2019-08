»En dreng udløser en guldmedalje. En handicappet dreng giver sølv, men en pige giver bronze.«

Da bloggeren Jeanett Drevsfeldt åbnede sin indbakke på Instagram, fik hun et chok over, hvor mange beskeder hun havde fået fra kvinder, der fortalte, hvordan folk reagerede, når de fortalte, at de skulle have en datter.

Jeanett Drevsfeldt havde et par timer forinden spurgt sine mange følgere på Instagram, om de også oplevede, at der blev tillagt mere værdi til fødslen af et drengebarn end af en pige.

»Nogle sagde, at det troede de ikke, men så var det, jeg begyndte at få beskeder fra folk, der havde oplevet nogle ret upassende kommentarer, da de ventede piger, som vidner om, at der stadig er nogle steder i landet, hvor drenge er mere ønskede.«

Blogger Jeanett Drevsfeldt og hendes døtre Bella og Flora. Jeanett skriver til daglig om mode, familieliv og livsstil på sin blog MissJeanett Foto: Foto: Tim Vermund

Det fortæller Jeanett Drevsfeldt til B.T.

Det er eksempelvis kommentarer som, at fødslen af en dreng udløser en guldmedalje, at 'mænd ikke laver fisser til andre mænd', 'konge ind, konge ud' - eller en albue i siden på den kommende #pigefar med ordene: »Så skylder du sgu kvajebajer.«

Spørgsmålet til Jeannett Drevsfeldts følgere var blevet udløst af, at bloggeren havde opdaget, at når man på Instagram søger på #pigemor, så ligger der lidt over 1.000 resultater.

Når man derimod søger tilsvarende på #drengemor, så viser det sociale medie over 38.000 resultater.

"Mænd laver ikke fisser til andre mænd"

Jeanett Drevsfeldt er mor til to piger. Bella på seks år og Flora på otte måneder.

Hun er selv ofte blevet spurgt, om hun ikke også ønskede at få en dreng.

Hun påpeger, at det kan skyldes, at der hersker en mere traditionel opfattelse af den 'rigtige' familie, hvor man har både drenge og piger.

Allan Thullesen er far til fire piger og blogger om livet som far til Ava og Smilla på 10, Merle på seks og Noomi på fem år under navnet 'Far til fire piger'.

Han fortæller til B.T., at han to til tre gange om måneden bliver spurgt, om han ikke gerne vil have en søn også:

»Folk kan finde på at sige: 'Blev I ved med at få børn, fordi I ville have en dreng?' og 'Hold da op, fire piger. Skal I ikke have en dreng?',« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det er generelt en italesættelse af, at når man har så mange piger, som vi har, så må man i udgangspunktet have arbejdet på at få en dreng, for 'man kan da ikke have lyst til kun at have fire piger'.«

Allan Thullesen fortæller, at da han og hans hustru ventede deres tredje pige, var der et af deres familiemedlemmer, der sagde, at han virkelig håbede, at de prøvede at få en dreng, for det - mente familiemedlemmet - var noget helt specielt.

Allan Thullesen er far til fire piger, og det blogger han om på sin blog fartilfirepiger.dk

Allan Thullesen tror dog ikke, at folk mener ordene i en ond mening:

»Jeg tror oprigtigt, at man tænker ud fra det normsæt, at man skal have piger og drenge. Jeg tror, at man i Danmark i dag tænker, at man som familie altid har lyst til at have en af hver; at det er der, at folk tænker, at man er en god familie.«

Selvom Allan Thullesen er vant til at få kommentarer om manglen på drengebørn i hans familie, så kan ordene stadig ramme ham indimellem:

»Når jeg har en dårlig dag, kan jeg godt komme til at tænke: 'Synes du, at mine døtre er mindre værd? Mener du, at jeg ville være en bedre far, hvis jeg havde en søn?' Folk overvejer nok ikke, hvad sådan et spørgsmål kan gøre ved os og vores døtre,« siger han.