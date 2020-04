Reglerne har været klare fra Mette Frederiksen de seneste uger: Vi må ikke samles mere end 10 personer i Danmark.

Det forsøgte Christian Stærke og Jesper Olsen at fortælle en flok unge mennesker lørdag aften i Frederikssund. Det kostede en tur i asfalten.

Det fortæller Christian Stærke til B.T. tirsdag:

»Vi gik gennem byen og sagde til en flok unge mennesker, at de var for mange samlet, og det var mod reglerne. Det tog de ilde op, og vi fik høvl.«

Christian Stærke og Jesper Olsen har været en del af vikingespillet i Frederikssund i mange år, og det var de på vej hjem fra, da konfrontationen skete.

Han tilføjer, at den unge forsamling uddelte slag:

»De skiller os ad, og vi ryger på jorden. Herefter får Jesper fire spark i brystet, mens jeg får to spark i hovedet. Det hele varede vel omkring fem minutter.«

Christian Stærke husker ikke helt præcist, hvor mange de unge mennesker var, men han gætter på de var mellem 12 og 15 personer.

Christian Stærke. Foto: Privatfoto. Vis mere Christian Stærke. Foto: Privatfoto.

Christian Stærke siger, at det hele først eskalerede, da han ville have et bevis på, at de unge mennesker brød reglerne.

»De starter med at råbe, at vi skal lukke røven, og vi er nogle gamle idioter. Da jeg så vil filme dem med min telefon, bliver de sure og går til angreb.«

Forsamlingen stjal mobiltelefonen, men den blev fundet relativt kort efter episoden med hjælp fra politiet.

Alligevel har politiet endnu ikke identificeret nogle af de unge mennesker. De havde smidt mobiltelefonen fra sig, da de løb.

Christian Stærke fortæller, at Jesper Olsen lykkedes med at få kontakt til politiet, der efterfølgende var hurtigt fremme.

»Jeg husker, at vi stadig kan se røven af den sidste, der løber, da patruljevognen er fremme. Det tog politiet ingen tid at komme.«

Mændene fra vikingespillet i Frederikssund påpegede overfor politiet, at det ville være en god idé at tjekke overvågningsvideoer.

Overfaldet på Christian Stærke og Jesper Olsen skete nemlig lige ud foran en Netto, så de mener, at drengene kan have været inde i butikken.

Trods en stjålet mobiltelefon og to spark i hovedet, så er Christian Stærke ikke bange for at gå på gaden.

»Når man er nået 60 år og har været viking i 25 af dem, så skal der mere til for at gøre mig bange,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes, at det vigtigste i denne tid er, at voksne mennesker tør stille sig op foran sådan nogle fjolser, der bryder reglerne.«

Og det er ikke første gang, at Christian Stærke og Jesper Olsen oplever unge mennesker, der bryder reglerne.

Således har nogle mennesker holdt fester i et af deres fælleshuse, hvor de spiller vikingespil. Det ene hus har næsten været brændt ned til grunden.

Der var dog roligt ved husene lørdag aften, da Christian Stærke og Jesper Olsen tjekkede dem.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, forlængede forbuddet i landet på et pressemøde mandag aften.

Det betyder, at vi ikke må være samlet mere end 10 personer i Danmark til 10. maj. Om antallet hæves efterfølgende, vides ikke.