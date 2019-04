Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Svenske SAS-piloter strejker efter forhandlingsnedbrud

De svenske SAS-piloter strejker, efter at forhandlinger om løn og vagtplaner torsdag aften brød sammen i Stockholm. Det oplyser SAS i en pressemeddelelse natten til fredag.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Konfliktfrygt får SAS til at aflyse 205 afgange fredag

En række af SAS' flyafgange fredag blev sent torsdag aften aflyst forebyggende på grund af en mulig overenskomstkonflikt mellem piloter og luftfartsselskabet. Det oplyser SAS.



Bestsellerejer sætter for første gang ord på familiens tab

Anders Holch Povlsen og hustruen Anne sendte torsdag en tak til de 700 borgere, der var mødt op til en mindehøjtidelighed på Brande Torv. Her læste præst Arne Holst-Larsen en sms op fra det danske par, der mistede tre børn ved bombeangrebet i Sri Lanka. Det skriver Herning Folkeblad.

En borgergruppe i familien Holch Povlsens hjemby, Stavtrup, afholder en mindebegivenhed for at vise medfølelse, torsdag den 25. april 2019. Foto: Bo Amstrup

Kim Jong-un giver USA skylden for fastkørte forhandlinger

Situationen mellem USA og Nordkorea er 'kritisk'. Det udtalte den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i forbindelse med et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, natten til fredag dansk tid.

Afgift på flyrejser splitter danske EU-spidskandidater

Miljø og klima er i top blandt de vigtigste dagsordener for vælgerne, og det skal omsættes til politisk handling. Sådan lød det fra størstedelen af de danske spidskandidater ved valget til Europa-Parlamentet under en debat torsdag aften på DR.

Medier: Nordkorea gav USA millionregning for død amerikaner

Nordkorea krævede to millioner dollar, svarende til 13,4 millioner kroner, for at løslade den amerikanske universitetsstuderende Otto Warmbier fra Nordkorea i 2017. USA's præsident, Donald Trump, godkendte betalingen, skriver flere udenlandske medier.

