Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Man skal altid smage på maden,« lyder budskabet i den klassiske børnebog om kræsenhed 'Victor Banan'.

Her lærer den lille abe Victor at spise bananer, selvom han er kræsen og aldrig har smagt dem før.

Men noget tyder på, at de danske børn og unge ikke er lige så madmodige. I hvert fald ikke, hvis man spørger deres forældre.

Hver tredje forældre synes nemlig, at de har kræsne børn.

Det viser en ny, omfattende analyse fra Arla Fonden, hvor man har spurgt forældre og knap 1000 børn i alderen 10-15 år om deres tanker, følelser og erfaringer med mad.

Men familievejleder Lola Jensen deler ikke forældrenes betragtning.

»Der er ikke noget, der hedder kræsne børn,« siger Lola Jensen, der har indgået et samarbejde med Arla Fonden.

»Men der findes børn, der får mulighed for at gøre mad til konfliktstof, og det sker blandt andet, når vi kalder vores børn for kræsne,« fortsætter hun.

I undersøgelsen svarer godt seks ud af ti børn, at de er blevet kaldt kræsne af deres forældre. Halvdelen af dem inden for den seneste måned.

Og at kalde børn kræsne, vil kun have en negativ effekt, mener Lola Jensen.

»Hvis man kalder børn kræsne, så bliver de det. Det er en selvopfyldende profeti,« siger familievejlederen.

Ifølge undersøgelsen oplever børnene at blive kede af det og mindre åbne over for at smage nye ting, når de bliver kaldt kræsne.

For spørger man børnene selv, svarer 67 procent, at de godt kan lide at smage ny mad, mens hele 77 procent betragter sig selv som 'madmodige'.

Om undersøgelsen Det er en ny Børn, Unge og Mad-analyse, som er udarbejdet af Arla Fonden.

I undersøgelsen bliver cirka 1000 børn i alderen 11-15 år spurgt ind til deres tanker, følelser og erfaringer med mad.

Forældre er ligeledes blevet spurgt ind til deres børns madvaner.

Ingen andre undersøgelser i Danmark ser på børns forhold på lignende måde. Kilde: Pressemeddelelse Arla Fonden

»Det er kun herligt. Børn vil gerne have adskilt mad i begyndelsen, så de kan lære at stole på det. Når de så gør det, vil de langsomt åbne op for at prøve mere,« siger Lola Jensen.

Derfor mener familievejlederen også, at der skal andre boller på suppen, når forældrene taler om madvaner med deres børn.

Så hvis du planlægger at bage en sprød grøntsagstærte, som du mistænker ikke vil falde i børnenes smag, er løsningen pærelet.

»Tag tærten, hak nogle gulerodsstave og læg noget rugbrød på en tallerken. Stil det hele frem på bordet og vent på, at barnet naturligt begynder at spise,« forklarer Lola Jensen og fortsætter:

»Hvis barnet siger, de ikke kan lide maden, så lad være med at gå for meget ind i det. Bare sig: 'sådan har man det nogle gange.' Og så tal om noget andet, mens I nyder måltidet,« slutter hun.