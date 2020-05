Han er mælkebonde til benet, men som formand for Arla er han ofte klædt på til forretninger frem for arbejde i stalden. Jan Toft Nørgaard fylder 60 år 8. maj.

Han er vokset op på en gård med så meget komælk i blodet, at konfirmationspengene gik til at købe to malkekøer.

På den måde lå det allerede meget tidligt i kortene, hvordan Jan Toft Nørgaards fremtid skulle forme sig.

Fredag den 8. maj fylder bestyrelsesformand for det landmandsejede Arla og mælkeproducent Jan Toft Nørgaard 60 år.

Han er dermed som formand for omkring 12.000 landmænd i syv lande dedikeret til at få hevet en så god pris som muligt for det flydende, hvide guld hjem til landmændene.

Han understregede, da han blev valgt i 2018, at han gik ydmygt til opgaven, og han har også tidligere beskrevet, at hans største styrke som formand er erfaringen som landmand.

- Når jeg står over for interessenter, som har fordomme om landbruget og Arla Foods, står jeg med fødderne plantet i den jyske muld og ved, hvordan tingene fungerer.

- Derfor kan jeg fremstå troværdig over for forbrugerne, fordi jeg kender kæden, sagde han til JydskeVestkysten i forbindelse med sin tiltræden.

Selv har han taget rejsen fra barndomshjemmets lille husmandslandbrug til mælkeproducent med godt 500 køer.

Han overtog forældrenes gård ved Skærbæk i 1989 og opkøbte i årene efter en række af nabogårdene.

Siden kom også bestyrelsesarbejdet, hvor han startede som repræsentantskabsmedlem i 1996 i det, der dengang hed MD Foods.

Siden blev han medlem af bestyrelsen, så næstformand og fra 2018 altså formand, fordi han godt kan lide de udfordringer, der følger med.

Som travl formand hos mejerigiganten er Jan Toft Nørgaard væk fra gården omkring 100 dage om året. Derfor har han syv ansatte, der kan tage sig af mælkeproduktionen.

Jan Toft Nørgaard bor fortsat på gården ved Skærbæk, hvor han er født og opvokset. Han driver den med sin hustru Sanne.

Sammen har de tre børn, hvoraf ingen har valgt at følge i farens fodspor som landmand.

/ritzau/