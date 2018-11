Lars Ole Højbak, major fra Veterancentret, svarer:

Veterancentret har en anerkendelsespulje, hvor de har to millioner kroner om året til at støtte veteranindsatser, og major i Veterancenteret Lars Ole Højbak fortæller, det er en pulje, der er blevet stigende populær at søge.

Sidste år fik de 113 ansøgninger for lige omkring 7,5 millioner kroner, og der kommet cirka lige så mange ansøgninger i år.

»Jeg kan ikke kommentere på enkelte ansøgninger, men generelt er det sådan, at et projekt kan støttes med et beløb det ene år, og et andet beløb næste år. Det betyder jo ikke, at projektet er blevet dårligere siden sidst, men at vi skal prioritere de mange ansøgninger, vi modtager.«

Er det fordi, I ikke anerkender dem?

»Overhovedet ikke. Det er jo hele tiden et spørgsmål om, hvor tyndt skal leverpostejen smøres ud. Det er lidt det, der udfordringen her. Der er jo masser af initiativer, der er blevet afvist og ikke har fået en krone, som er lige så anerkendende over for veteraner og pårørerende. Det er lidt svært at gøre alle tilfredse, når der er, heldigvis, så mange ansøgninger.«

»Vi kigger også på, har man givet et beløb til et initiativ et år, så kan det godt være, vi siger, at der så næste år er nogle andre, der står for tur, således at det ikke nødvendigvis er de samme, der høster puljen hvert år.«