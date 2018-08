»Kondomer, lightere, kapsler, glasflasker og plastikbestik. Det er meget, meget ulækkert,« siger Torbjørn Brun Madsen, der er nabo til Langelandsfestivalen, som tre uger efter festivallen stadigvæk har sat sit beskidte aftryk på de naturskønne omgivelser i Rudkøbing.

»Nu er det nok. Telte og andet stort affald er blevet fjernet, men i bunden er jorden stadig spækket til med lort,« siger han.

Affaldet flyder især i området, hvor den såkaldte ’Ungecamp’ lå. Et sted, hvor efterskoleelever og andre unge camperede. Og der er altså tilsyneladende en del, der har glemt at tage deres ting med hjem.

»Det er jo et problem, der hærger på alle festivaller. Men andre steder er de måske bare lidt hurtigere til at få ryddet op efter det efterfølgende,« siger han.

Tre uger efter festivallen er det sidste affald stadig ikke ryddet op. Nu har naboerne fået nok. Foto: Privatfoto

Nogle festivaller får professionelle til at klare opgaven, mens Rudkøbing Boldklubs ungdomsafdeling mod et tilskud til klubkassen står for oprydning i ’Ungecamp’ på Langelandsfestivallen. En opgave som 135 frivillige brugte omkring 450 arbejdstimer på sidste år, skriver Fyens.dk.

I år har det været sværere at få mobiliseret forældrene, og derfor er klubben blevet forsinket, siger formanden for ungdomsafdelingen til Fyens.dk.

Ifølge kommunen har festivallen da også stadig lidt dage at rydde op i. Fristen for, hvornår pladsen skal være fuldstændig opryddet, er den 27. august , og der lover ungdomsafdelingens formand, at der ikke er så meget som en kapsel tilbage.

Men det er ikke godt nok, mener Torbjørn Brun Madsen,

»Oprydningen skal begynde dagen før, festivallen slutter. Når affaldet ligger så lang tid, blæser det udover markerne og ind til f.eks. køerne. Og alle ved jo, at det kan være farligt for en ko, hvis de får plastik ned i maven,« siger han.

Affaldet er ifølge Torbjørn Brun Madsen blæst ud over flere marker og bl.a. ind til nogle køer. Foto: Privatfoto

Han bakkes op af en anden nabo, Birgitte Møller Millung:

»Oprydningen burde være mere struktureret. Man burde fra festivalens side vise, at man var villig til at rydde ordenlig op efter sig,« siger hun til fyens.dk.

Og hun er ikke den eneste. Torbjørn Brun Madsen, der dagligt lufter sin hund Max i området, er ifølge ham selv blevet helt skævrygget af alle de klap på skulderen, han har fået, efter han begyndte at ytre sig om den manglende oprydning.

Han har dog ikke tænkt sig at gå ud og lede efter kapsler, men han ser gerne at de ansvarlige smider sko og strømper og går en tur henover græsset, når de mener, de har ryddet op.

»Langeland er jo en del af det, man kalder udkants-Danmark, så derfor er vi også meget glade for at kunne trække nogle folk til med aktiviteter. Men den festival er blevet alt for forurenede for vores ø,« siger han.