Grøn har offentliggjort sin turnéplan og kommer i løbet af sommeren forbi otte forskellige byer i hele landet.

Grøn - der tidligere var kendt som Grøn Koncert - vender tilbage igen til sommer og er klar med årets turnéplan.

Det oplyser arrangørerne bag Grøn - Tuborg og Muskelsvindfonden - i en pressemeddelelse.

Torsdag er datoerne og byerne for årets koncerter blevet offentliggjort, og som altid kommer koncertturnéen rundt i landet.

I år bliver det fra den 18. juli til den 28. juli, hvor Grøn rejser til otte forskellige byer.

Første stop er Tårnby ved København den 18. juli. Dernæst kommer Kolding den 19. juli, Aarhus den 20. juli, Aalborg den 21. juli og Esbjerg den 25. juli.

Derefter stopper festivalen i Odense den 26. juli og i Næstved den 27. juli, inden Grøn slutter festen i Valby den 28. juli.

Sidste år kunne Grøn fejre 40-års jubilæum, og festivalen har kun vokset sig større siden sin start i 1983.

For første gang nogensinde kunne Grøn sidste år meddele, at koncerternes 180.500 billetter var udsolgt.

Det håber Theis Petersen, der er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, også kommer til at ske i år.

- Der er ingen tvivl om, at vi er megastolte af, hvor godt det gik sidste år, siger han.

- Vi håber på, at salget kommer til at brage derudaf, når vi offentliggør programmet, men indtil videre krydser vi bare fingre for en god sommer.

Det første musikalske navn på programmet bliver offentliggjort den 4. april, og det er også her, at billetsalget starter.

Overskuddet fra Grøn går til Muskelsvindfonden og understøtter fondens arbejde for mennesker med handicap og skabe plads til forskelle i samfundet.

/ritzau/