Selvom flere lægemiddelvirksomheder har meldt sig på banen med en corona-vaccine, der snart er klar, så skal vi altså stadig corona-testet, hvis vi vil udenlands i fremtiden.

Det fortæller John Holland-Kaye, der er koncernchef i Heathrow Lufthavn i London, der forudser, at tests bliver nødvendige i flere år endnu.

Det skyldes, at en vaccine ikke når ud til hele verden på én gang. Det vil tage tid, før alle har den til rådighed. Det skriver Bloomberg

»Hvis man eksempelvis går ud fra, at Storbritannien får tidlig adgang til en vaccine, så vil det tage mellem et og halvandet år, at vaccinere hele landet. Det kommer til tage endnu længere tid, før selv det hurtigste vaccinationsprogram får en massiv indvirkning rundt om i verden,« siger John Holland-Kaye til Bloomberg TV.

Det betyder altså, at du selv efter en færdigudviklet vaccine skal kunne fremvise en negativ coronatest.

Men et sådan krav har allerede i dag skabt udfordringer for de internationale ture.



Washington Post beretter nemlig om et sort marked med falske coronatest med manipulerede resultater.

Det fik de franske myndigheder at mærke i sidste uge. Her blev det opdaget, hvordan der blev solgt falske test i Charles de Gaulle Lufthavn i Paris til en pris mellem 1200 og 2200 pr. stk.