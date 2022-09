Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For blot nogle år siden kunne Esbjerg Kommune bryste sig af, at de ansatte havde et lavt sygefravær sammenlignet med andre kommuner.

Men de tider er tilsyneladende forbi.

Det skriver JydskeVestkysten, der kan fortælle, at sygefraværet i kommunen er eksploderet.

Kommunen er nemlig gået fra at være blandt de kommuner med færrest antal sygedage til at nærme sig gennemsnittet i landet.

Alene i 2021 meldte i gennemsnit 459 ansatte i Esbjerg Kommune sig syge hver eneste arbejdsdag i året. Dette er ud af 9.913 ansatte.

Ifølge JydskeVestkysen koster det massive sygefravær kommunen et tocifret millionbeløb hvert år.

Det kommunale sygefravær på landsplan er steget fra 12,1 i 2020 til 13,3 dagsværk i 2021, hvilket er det højeste niveau siden 2008.

Det viser KRLs fraværsstatistik for 2021 for den kommunale sektor.