Det skal undersøges, om krænkelsessag på skole er et enkeltstående tilfælde eller en tendens, siger KL.

Kommunernes Landsforening kalder det "klogt", at undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil række ud til landets kommuner efter sag om krænkelser på Borup Skole.

Det siger Børn og Skolechef i Kommunernes Landsforening (KL) Peter Pannula Toft til Ritzau.

- Vi bifalder, at ministeren rækker ud. Det er godt at få mere viden om, hvorvidt det er et enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om en tendens, siger han.

De seneste dage har det regionale medie sn.dk og TV 2 berettet om, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd.

Siden da har TV 2 modtaget over 25 henvendelser om krænkelser ligesom dem på Borup Skole.

Peter Pannula Toft ønsker ikke at udtale sig om den specifikke sag på Borup Skole, men:

- Først og fremmest er det vigtigt at sige, at ingen børn eller unge skal opleve overgreb af fysiske eller psykiske slags. Vi ønsker - ligesom kommunerne - at komme til bunds i de her sager. Derfor er det godt, at ministeren igangsætter en undersøgelse.

Kommunernes Landsforening har derfor været i kontakt med Undervisningsministeriet for at tilbyde at hjælpe med undersøgelsen.

- Vi har allerede tilbudt ministeriet vores hjælp. Vi kan hjælpe med at sende breve ud, vi kan hjælpe med at gå ind i en dialog om, hvordan man bedst laver sådan en undersøgelse, siger han.

Kommunernes Landsforening har på stående fod ikke et overblik over, om der er lignende krænkelsessager i andre kommunale skoletilbud.

Men det er vigtigt, at skolerne har fokus på, at det kan finde sted - og at alle medarbejdere er klar over, hvordan der skal handles, hvis man bliver opmærksom på, at der kan være udfordringer i en børnegruppe.

Peter Pannula Toft henviser til, at skolerne har handleplaner, de kan bruge som redskab, hvis behovet opstår.

- Det er vores indtryk, at handleplanerne ligger der og er opdaterede. Det skal de mindst hvert fjerde år. Det gør de langt, langt de fleste steder.

/ritzau/