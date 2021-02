Landets kommuner foreslår, at strategien for lyntest gentænkes i kølvandet på fyring af SOS International.

Firmaet SOS International er søndag blevet fyret som leverandør af lyntest til blandt andre ansatte på plejehjem.

Det får landets kommuner til at foreslå en ændret strategi for brug af hurtigtest.

- Vi må bare konstatere, at det nuværende setup med at få den mobile kviktestkapacitet ud på de kommunale arbejdspladser ikke fungerer, siger formanden for Kommunernes Landsforening, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.

Han oplyser, at "mange kommunale arbejdspladser slet ikke har fået besøg af kviktestbilerne endnu".

- Og de steder, hvor de er mødt op, har tidspunktet for eksempel ikke harmoneret med arbejdsdagen på et plejehjem. Det er ikke holdbart, siger Jacob Bundsgaard.

Tidligere var der fire leverandører af lyntest - SOS International, Carelink, Falck og Copenhagen Medical.

De to sidstnævnte blev slået af banen ved et nyt udbud 1. februar. Da skrev regionerne kontrakt med SOS International og Carelink som de leverandører, som skulle fortsætte.

Det betød, at antallet af testcentre blev væsentligt mindre, fordi en større del af kapaciteten nu skulle være mobil.

Men kommunerne efterlyser et mere fintmasket net af testcentre. Det skal dække hele landet, og både borgere og arbejdspladser skal kunne benytte det.

Og så foreslår kommunerne også, at de selv overtager opgaven med at teste på de kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening.

Eksempelvis står kommunerne selv for testtilbuddet på skolerne, der mandag genåbner for eleverne i 0.-4. klasse.

- Vi så før jul, at den private kviktestkapacitet kunne fungere som et udmærket supplement til de nationale testcentre.

- Vi må den vej igen og få lavet klare aftaler med de private leverandører om at få lavet et fintmasket net af testcentre, som dækker hele landet.

- Og til det stiller vi fra kommunernes side meget gerne biblioteker, sportshaller, parkeringspladser og andre faciliteter til rådighed, siger Jacob Bundsgaard.

Det er Region Midtjylland, der på vegne af de fem regioner indgår aftaler med private udbydere af lyntest.

Region Midtjylland oplyser i en e-mail, at man nu er i dialog med regeringen og kommunerne for at finde ud af, "hvordan opgaven med at lynteste borgere bedst muligt udbydes fremadrettet".

