Kommuneforening vil indsamle erfaringer med holdinddeling, kortere skoledage og udendørs undervisning.

Kortere skoledage, undervisning i mindre hold og mere vægt på udendørs aktiviteter.

Det er nogle af de ting, der har kendetegnet undervisningen på landets skoler under coronakrisen.

Nu vil Kommunernes Landsforening (KL) samle erfaringerne ind og se, om nogle af tiltagene kan videreføres i tiden efter corona.

- Fra KL's side vil vi meget gerne gå ind i en diskussion omkring videreudviklingen af folkeskolen på baggrund af de erfaringer, vi hver især har gjort os - med et åbent sind og prøve at finde de bedst mulige løsninger for fremtidens skole.

Det siger Thomas Gyldal Petersen (S), formand for børne- og undervisningsudvalget i KL, til fagbladet Folkeskolen.

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, efterlyser ifølge bladet en national erfaringsindsamling.

Han har indkaldt parterne omkring skolen til en drøftelse af, hvilke elementer af den nuværende undervisning der med fordel kan bringes videre.

Da coronakrisen brød ud, blev skolerne lukket ned i midten af marts.

I stedet blev der indført hjemmeundervisning for alle klassetrin.

I midten af april blev skolerne genåbnet for de mindste klasser. 18. maj blev det muligt for 6. 10.-klasserne at vende tilbage.

Men undervisningen er langtfra, som den plejer at være.

Den har fortsat karakter af nødundervisning og består af en kombination af klasse- og hjemmeundervisning.

En af de ting, man ifølge udvalgsformanden fra KL måske kan lære af, er holddeling.

- Vi ved allerede fra den normale hverdag, at eksempelvis brug af holddeling - måske endda på tværs af klasser - kan skabe et undervisningsindhold og dynamik, der giver noget andet.

- Det handler så om, at vi skal udnytte den viden inden for de økonomiske vilkår, vi har, siger Thomas Gyldal Petersen til bladet.

/ritzau/