Vest for Storebælt har de offentlige arbejdspladser åbnet igen. Øst for Storebælt er de fortsat lukkede.

Siden 27. maj er de offentligt ansatte i Kolding og København blevet mødt af to forskellige virkeligheder.

De offentligt ansatte vest for Storebælt har fået lov til igen at møde fysisk på arbejde, mens ansatte på den anden side må blive hjemme.

Siden er det blevet muligt for danskere i hele landet at gå i både svømmehal og fitnesscenter, men arbejdspladserne er fortsat lukkede øst for Storebælt.

Det undrer Kommunernes Landsforening (KL), som opfordrer statsministeren til at genoverveje en genåbning af de offentlige arbejdspladser.

- Der er jo ikke regionale forskelle i den måde, man genåbner svømmehaller, forlystelsesparker og andet.

- Derfor mener vi, at man med ro i sindet og stor tryghed kan genåbne de administrative funktioner, siger formand Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus.

Grunden til, at de offentlige arbejdspladser vest for Storebælt fik lov til at genåbne 27. maj, var, at der var regionale forskelle i coronasmitten.

Her gik Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland i højere grad fri, og de fik derfor lov til at åbne de offentlige arbejdspladser.

Siden er smittetrykket i hele det danske samfund dog faldet, og der er blevet fundet plads til at fremskynde åbningen af blandt andet svømmehaler.

De stod ellers først til en genåbning som en del af fase 4 i august.

Der er dog ikke fundet plads til at fremrykke åbningen af arbejdspladserne øst for Storebælt, og det bør genovervejes, mener KL:

- Vi har brug for, at medarbejderne møder ind i vores jobcentre og borgerservice, hvis vi skal kunne levere en ordentlig service og sætte gang i hjulene i Danmark igen, siger Jacob Bundsgaard.

Selv om smittetrykket generelt er faldet, er der fortsat regionale forskelle.

De seneste syv dage har ingen kommuner vest for Storebælt registreret flere end ni smittede per 100.000 indbyggere, mens det er tilfældet flere steder øst for Storebælt.

Jacob Bundsgaard er enig i, man skal have en forsigtig tilgang. Men:

- Når man kan åbne svømmehaller og forlystelsesparker, tænker vi også, det er værd at overveje, om man skal lade nogle af de medarbejdere, der løser ret kritiske funktioner, få lov til at møde ind igen, siger han.

Opfordringen kommer i et brev, som er sendt til statsministeren mandag aften. KL har endnu ikke modtaget et svar.

/ritzau/