Eksperter er ikke glade.

Fra på søndag og de kommende fem dage bliver der udledt 290.000 kubikmeter urenset spildevand - svarende til 193 svømmehaller - direkte ud i Øresund.

»Det her fører til en meget stor ekstra opblomstring af alger i Øresund, og det er ikke godt,« siger Henning Mørk Jørgensen, der er marinbiolog hos Danmarks Naturfredningsforening, til TV 2 Lorry.

Københavns og Gentofte Kommune har givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor må udlede spildevandet, der normalt bliver renset på rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen.

Det har de, fordi der er ved at blive bygget på Svanemølleholmen i Nyhavn.

I den forbindelse skal en spildevandsledning fastgøres, og det skal testes, om den kan holde til, man bygger ovenpå den, skriver Lorry.dk.

Flere eksperter kritiserer overfor TV2 Lorry, at man ikke venter til vinterhalvåret, hvor udledningen af spildevand ikke har lige så stor effekt på havmiljøet.

Hofor mener dog, at man har overvejet årstiden, da projektet er lagt før badesæsonen, og man vurderer i det hele taget, at det er usandsynligt, at badevandsstederne i København bliver påvirket.

Det har ikke været muligt for TV2 Lorry at få en kommentar fra Københavns Kommune til sagen.

Gentofte Kommune oplyser i et skriftligt svar, at de vil informere brugere af vandet om, at der bliver udledt spildevand. Blandt andet ved hjælp af skilte.

Vandet kommer igennem en såkaldt mekanisk rensning, inden det bliver udledt i Øresund.

Det vil sige, at større genstande som for eksempel toiletpapir bliver fjernet, skriver Lorry.dk.