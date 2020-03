Indsats for udsatte børn er en kritisk funktion, som kommuner fortsat skal opretholde, understreger ministre.

Børn og unge fra sårbare hjem kan komme ekstra meget i klemme, mens skoler og daginstitutioner er lukket på grund af coronavirus.

Derfor er det nødvendigt, at der bliver passet ekstra godt på dem, lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Vi er i en ekstraordinær situation, hvor hverdagen er forandret for alle børn. Men særligt for de børn, der har sårbare forældre, eller hvor der på anden vis er særlige udfordringer derhjemme, kan den her tid være ekstra hård.

- Derfor har vi gjort det klart over for kommunerne, at indsatsen for udsatte børn og anbragte børn er en kritisk funktion, der skal opretholdes, siger Astrid Krag.

Det betyder, at kommunerne fortsat skal behandle underretninger om børn. De skal også iværksætte forebyggende foranstaltninger for børn og sårbare familier.

Regeringen har iværksat initiativer rettet mod udsatte børn og unge. Børn med eksempelvis særlige sociale eller pædagogiske behov kan blive i deres dagtilbud eller undervisningstilbud.

For børn med problemer i hjemmet bliver det individuelt vurderet, om der er behov for nødpasning.

- Børn i udsatte eller sårbare familier er i ekstra risiko for at have det ekstra hårdt i den her tid, hvor skoler og institutioner er lukket i en længere periode.

- Så der er brug for et ekstra øje på de børn, som vokser op i hjem med sygdom eller andre problemer, som gør, at der er brug for ekstra støtte for både børn og familier, siger Astrid Krag.

Kommunerne har etableret nødpasning over hele landet. Nødpasning er primært rettet mod børn fra nul til ni år, hvis forældre varetager en kritisk funktion i det offentlige.

Men særligt for udsatte børn er der mulighed for, at også børn over ni år har et sted at bruge tiden i dagligdagen.

- I kommunerne har vi altid et stort fokus på de børn og unge, der ikke har det godt derhjemme. Det fokus er ikke blevet mindre i de her tider. Snarere tværtimod.

- Udsatte børn kan derfor også få nødpasning, hvis de er over ni år og har særligt behov for at have et sted at komme hen hver dag, siger Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening, i en pressemeddelelse.

/ritzau/