Under coronakrisen har flere kommuner måttet neddrosle både den praktiske og personlige ældrepleje.

Mange ældre i landets kommuner må ud over ensomhed også leve med, at den praktiske og personlige hjælp er skåret kraftigt ned.

38 ud af 63 adspurgte kommuner svarer i en rundspørge i Politiken, at de har været nødsaget til at skære i den praktiske hjælp til ældre.

Det er den hjælp, der drejer sig om eksempelvis gulvvask og skift af sengetøj.

12 kommuner har skåret i den personlige hjælp som handler om bad og personlig hygiejne.

Det er dybt bekymrende, mener Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen til Politiken.

- Kan kommunerne ikke læse, se og høre? Overalt i Danmark siger man, at alle flader skal gøres rent, og det er Sundhedsstyrelsens nummer ét anbefaling til os alle: rengøring hver dag.

- Hjemmehjælpen var i forvejen helt nede på et nødblus. Jeg synes, at det har nogle ganske alvorlige konsekvenser, at kommunerne uden nogen form for bekendtgørelse eller lovmæssig hjemmel bare dropper rengøring.

- Det er en helt urimelig behandling af de allersvageste borgere i vores samfund, siger han til Politiken.

Kommunerne har nedtrappet plejen på grund af særlige regler under coronakrisen.

Ældre skal isoleres, og smitte skal undgås blandt personalet.

Hos Kommunernes Landsforening kalder formand Jacob Bundsgaard (S) det for nødvendigt.

- Man gør det jo kun, fordi man har været i en svær situation, og forhåbentlig kommer vi ud på den anden side af det her og kan genoptage det serviceniveau, som folk kender fra tidligere, siger han til Politiken.

En af kommunerne er Sorø Kommune. Her kan ældre med plejebehov normalt komme i bad flere gange om ugen.

Men som situationen er nu, kan det kun ske en enkelt gang ugentligt.

Jacob Bundsgaard siger til Politiken, at det endnu er uvist, hvornår hjemmehjælpen kan være på sit højeste igen.

/ritzau/