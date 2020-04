Nogle skoler og institutioner kan åbne 15. april, mens andre skal have lidt længere tilløb, mener KL-formand.

Selv om der er en masse, som forventeligt skal organiseres, for at skole, daginstitutioner og fritidsordninger kan åbne efter påske, vil det være muligt for nogle at gøre plads til børnene allerede fra 15. april.

Det vurderer Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Kommunernes Landsforening (KL) og borgmester i Aarhus.

- Jeg tror, at det i langt de fleste kommuner vil være sådan, at der er tilbud, som åbner.

- Jeg kender min egen kommune bedst, og her er man allerede langt i bestræbelserne på at kunne genåbne. Man har ekstra rengøringspersonale, og man har gjort sig overvejelser om, hvordan det fagligt pædagogisk og læringsmæssigt kan komme til at fungere.

- Der vil også være steder, hvor man er nødt til at have lidt længere tilløb, inden man er klar til at efterleve alle de anbefalinger og krav, der er fra sundhedsmyndighedernes side, siger Jacob Bundsgaard.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede på et pressemøde mandag aften "de første skridt" i en langsom genåbning af samfundet og samfundsøkonomien.

Regeringen ønsker, at det er pasningstilbuddene til børn og de mindste klassetrin i folkeskolen, som får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først. Og allerede fra onsdag i næste uge - hvis det vel at mærke vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt i forhold til at begrænse smittespredningen med coronavirus.

Den vurdering er dog i sidste ende ikke op til regeringen, men til kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, som skal afgøre dette ud fra myndighedernes retningslinjer.

Hvilke aldersgrupper, der først vil blive sendt i institution igen, vil Jacob Bundsgaard ikke vurdere, da det ligger hos de enkelte kommuner.

Men sikkert er det, at skoler og daginstitutioner skal være klar til at tage imod de børn, der møder op, når først de er åbne, lyder det.

- Vi vil ikke opleve, at alle børn kommer til at møde ind den første dag. Det vil formentlig være en gradvis indfasning.

- Men grundlæggende er det sådan, at når man åbner daginstitutioner, så er de jo åbne, og så har forældrene mulighed for at få deres børn passet, siger Jacob Bundsgaard.

