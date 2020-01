Har du 5.000 kroner ekstra til dit barns SFO om året?

Det er virkeligheden for en lang række forældre rundt omkring i landet.

En stikprøve, B.T. har foretaget blandt 20 tilfældigt udvalgte kommuner i hele landet, viser, at den månedlige takst for SFO stiger i 18 ud af 20 kommuner.

Sabrina Lykke Vinter er en af de forældre, der bliver hårdest ramt. Hun bor nemlig i Rebild Kommune, hvor prisen stiger med 4.800 kroner om året.

Hun troede først, der måtte være tale om en fejl, da hun mellem jul og nytår gik ind og så på oversigten over sin betalingsservice og kunne se, at prisen for datterens SFO var steget med 417 kroner per måned.

Men da hun googlede 'priser SFO Rebild Kommune', kunne hun se, at prisen var steget.

»Jeg synes virkelig, det er for dårligt, at man overhovedet ikke bliver varslet,« siger Sabrina Lykke Vinter til B.T.

Hun forsøgte at komme igennem til Pladsanvisningen for at få mere at vide, men de havde lukket mellem jul og nytår.

Sabrina Lykke Vinter, der bor i Rebild Kommune, skal pludselig betale 417 kroner mere hver måned for datterens SFO. Vis mere Sabrina Lykke Vinter, der bor i Rebild Kommune, skal pludselig betale 417 kroner mere hver måned for datterens SFO.

Da hun endelig kom igennem den 6. januar, var der ikke meget hjælp at hente.

»Jeg fik at vide, at man som borger selv skal gå ind og læse kommunens budgetter, hvis man vil vide, om prisen på for eksempel dagsinstitutioner stiger,« siger Sabrina Lykke Vinter.

Hun har sparet op, så hun kan holde lang barsel med sit yngste barn, og derfor har hun ikke så mange penge at gøre godt med, indtil hun igen starter på sit arbejde som social- og sundhedsassistent. 417 kroner ekstra hver måned kan derfor godt mærkes.

Derfor ville Sabrina Lykke Vinter gerne melde sin datter ud af SFO'en et par måneder, indtil hendes barsel er slut 1. marts, men det kunne heller ikke lade sig gøre.

»Jeg fik at vide, at en udmeldelse kun kunne ske løbende plus en måned, og så er det jo den 1. marts, og så kan det jo være ligemeget,« siger Sabrina Lykke Vinter frustreret.

De 417 kroner ekstra hver måned ender med en merpris på 5.000 kroner om året for datterens SFO, og det er ikke en uvæsentlig prisstigning, mener Sabrina Lykke Vinter.

»Jeg kunne forstå, at de ikke mente, det var nødvendigt at varsle det, hvis prisen steg med 50 eller 100 kroner om måneden, men jeg synes, 417 kroner er mange penge, og for nogle familier betyder det måske, at der er nogle andre ting, man pludselig ikke længere har råd til,« siger Sabrina Lykke Vinter.

Hos Rebild Kommune kan man godt forstå, at Sabrina Lykke Vinter er frustreret over den manglende varsling.

»Formelt har vi ikke gjort noget forkert, men jeg vil gerne anerkende, at en direkte kommunikation til forældrene havde været mere hensigtsmæssig og ordentlig,« siger Vibeke Lei Stoustrup, direktør hos Center Børn og Unge i Rebild Kommune til B.T og tilføjer:

»Derfor vil jeg også gerne beklage, at der ikke blev skrevet særskilt ud.«

Vibeke Lei Stoustrup fortæller, at kommunen sidenhen - via Aula - har sendt en meddelelse ud til alle forældre med barn i SFO i Rebild Kommune, hvor de oplyser dem om takstændringerne.

Hun understreger desuden, at kommunen i fremtiden kommer til at varsle borgerne, når der træffes beslutninger eller laves ændringer, som kan få betydning for dem.