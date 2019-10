20 kommuner bruger kameraer til at optælle motionister for at undgå tomme haller, men eksperter er bekymrede.

Motionister skal flere steder vænne sig til at blive filmet, mens de svinger badmintonketsjeren eller laver armsving i den lokale hal.

For at komme problemer med tomme haller til livs har 20 kommuner opsat eller er på vej til at opsætte videoovervågning, oplyser Hallmonitor, firmaet bag optællingssystemet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Over hele landet udbetaler kommuner støtte til haltimer, som ikke bliver benyttet.

Eksempelvis lyder vurderingen fra Hedensted Kommune, at der i 2017 blev betalt 1,5 millioner kroner til tomme haller i kommunen, fordi ingen motionister dukkede op til de reserverede timer.

Derfor har de 20 kommuner sat kameraer op, så de kan følge med i, hvor mange der benytter hallerne.

Det er ifølge juraprofessor Peter Blume fra Københavns Universitet et bekymrende initiativ at begynde at filme motionisterne.

- Det er et lille eksempel på trenden om, at tv-overvågningen kan løse mange problemer, og at vi som samfund mener, det er bedre end den frihed, vi havde før, siger han til Jyllands-Posten.

Selv om overvågningsbillederne sløres, så man ikke kan identificere motionisterne, er det en glidebane. Det mener Peter Lauritsen, der er overvågningsforsker ved Aarhus Universitet.

- Erfaringen siger, at formålet med overvågning meget vel kan glide rent principielt. Man begynder et sted, men ender med at bruge overvågningen til noget andet end udgangspunktet, siger Peter Lauritsen til Jyllands-Posten.

/ritzau/