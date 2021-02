Landets kommuner uddanner sosu'er og sundhedsplejersker til at foretage lyntest på lærere og pædagoger.

Når skolerne mandag genåbner for 250.000 elever i 0. 4.-klasse, sker det med en klar opfordring til lærerne om regelmæssige coronatest.

Det siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus og formand for Kommunernes Landsforening (KL).

- Det er vores og de nationale sundhedsmyndigheders klare anbefaling, at man lader sig teste to gange om ugen på skolerne.

- Det skal sikre, at vi kan fange de medarbejdere, der måtte være smittet, og at vi hurtigt kan få brudt smittekæderne, siger han.

Det er de såkaldte lyntest, der tilbydes de ansatte på skolerne. Det gælder både lærere, skoleledere og pædagoger i skolefritidsordninger.

Det er frivilligt, om skolernes personale vil benytte tilbuddet om lyntest.

Kommunerne er i fuld gang med at uddanne egne medarbejdere, der kan stå for podningen, der foregår med en vatpind i næsen.

Så det bliver som udgangspunkt ikke kolleger, der skal pode hinanden, understreger formanden.

- Det vil typisk være medarbejdere fra den kommunale sektor, der har en sundhedsfaglig baggrund.

- Det kan være en sundhedsplejerske, en tandplejer eller en sosu-assistent, siger Jacob Bundsgaard.

Formanden for skolelederne, Claus Hjortdal, er tilfreds med kommunernes testtilbud.

- Vi synes, det er rigtig godt, at der kommer et tilbud om lyntest til den del af personalet, der ønsker det.

- Der er mange, der er bekymrede for situationen. Jeg er sikker på, at testtilbuddet vil blive taget godt imod, så man kan føle sig mere tryg og sikker på, at ens kolleger også er sunde og raske, siger han.

Kommunerne er i disse dage i gang med at uddanne medarbejdere til at foretage lyntest og får hjælp fra Falck og Copenhagen Medical.

De to udbydere havde frem til 1. februar opgaven med lyntest for regionerne, men de blev ved et nyt udbud af opgaven slået af banen af SOS International og Carelink.

Kommunernes testtilbud på skolerne kører i et separat spor, således at det ikke optager kapacitet for lyntest af ansatte på plejehjem.

