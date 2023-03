Lyt til artiklen

»Hvis kommunerne bliver for økonomisk presset, så er der måske en risiko for, at der er nogle børn, der ikke får behandling i tide, og det er problematisk.«

Sådan siger Esben Boeskov Øzhayat, lektor på Odontologisk Institut på Københavns Universitet, til DR.

Han er bekymret, fordi der i mange kommuner over hele landet mangler specialtandlæger, der kan give børn bøjle på, så deres tænder kan blive rettet til.

Det kan betyde, at kommunerne er nødt til at sende børnene videre til private tandklinikker, hvilket kan blive en stor udgift for kommunerne.

Ifølge Stine Brems Mørcholdt, formand for Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg i Tandlægeforeningen, er situationen kun blevet værre de seneste år, og i mange kommuner er der ventelister.

Derfor skal nogle kommuner, ifølge hende, prioritere, hvor akut det enkelte barns behov for en bøjle er. Det kan betyde, at nogle børn ender på venteliste i lang tid.

Hvis kommunen ikke kan klare børnenes tænder, kan de blive sendt et godt stykke væk.

Over 400 børn og unge fra Næstved er således blevet behandlet i enten Roskilde, Køge eller København hos private specialtandlæger, har DR fundet frem til.

Dette bliver ikke mindre besværligt af, at tandreguleringsbehandlinger ofte er en proces over flere år med jævnlige kontroller.

For Næstved Kommune er det også en stor udgift, at der ikke er nok bøljetandlæger, og de er blevet nødt til at afsætte ti millioner ekstra over de næste ti år til den kommunale tandpleje.