Samsø og Sønderborg er de første af i alt 20 kommuner med klimaplaner, som sætter ny international standard.

Skal energiøen Samsø forblive klimafrontløber, så skal øens færger sejle på flydende grøn biogas fremfor sort dieselolie.

Tilsvarende skal klimakommunen Sønderborg have en havmøllepark i Lillebælt op at stå og få styr på landbrugets CO2-udledninger.

Det fremgår af de ambitiøse og internationalt inspirerede klimaplaner, som Samsø og Sønderborg nu som de første to af i alt 20 danske kommuner netop er i hus med.

Når de sidste 18 kommuner rundt i landet følger efter det næste halve år, træder de alle i fodsporene på de mest klimaambitiøse storbyer i verden som Los Angeles og London.

De 20 danske kommuner såvel som de internationale megabyer har alle udviklet lokale klimaplaner, som lever op til Parisaftalens krav om CO2-nedskæringer. Dermed viser de vejen til nuludledning af CO2 for kommunerne senest i 2050.

Kommunerne har fået bistand fra globale og danske eksperter fra det globale netværk af kæmpebyer C40 samt den grønne tænketank Concito.

- Kommunerne er helt afgørende for klimaindsatsen i Danmark. De er tæt på borgerne. De er den lokale myndighed for det liv, vi lever, og den måde kommunen drives på, siger programleder Anna Asbjørn fra Concito.

- Folketinget kan lave love og handlingsplaner. Men hvis kommunerne ikke er med, er det bare rammer, tilføjer hun.

Samsø blev udpeget i 1997 som Danmarks energiø med tårnhøje ambitioner om at blive selvforsynende med vedvarende energi.

For borgmester Marcel Meijer (S) er den nye klimahandlingsplan et godt redskab i de videre udfordringer.

- Over halvdelen af vores brug af fossile brændsler og CO2-udledningen kommer fra færgerne til øen. Så det er dér, vi nu skal tage fat, siger han.

Sønderborg Kommune har siden 2007 været en anden dansk klimapioner med mål om at udlede nul CO2 i 2029.

- For et område som vores betyder et fælles mål som den nye klimaplan meget også i forhold til at holde vores eget lokalsamfund i gang, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Projektet er støttet af fonden Realdania.

- Vi har taget et system fra verdens største byer og overført det til danske kommuner, så de kan lave superambitiøse klimaplaner efter international standard. Det er helt fantastisk og unikt, siger administrerende direktør Jesper Nygård.

/ritzau/