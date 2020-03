Mange forældre har fundet alternativ pasning af børn, så presset på den kommunale nødpasning er ikke så stort.

Skoler og daginstitutioner holder lukket fra mandag og to uger frem.

Det sker for at forsøge at begrænse coronavirussets udbredelse.

Hen over weekenden har landets 98 kommuner stablet et tilbud om nødpasning på benene.

Det gør det muligt for forældre, der varetager kritisk vigtige funktioner i samfundet, at få deres børn passet.

Forældre, der varetager kritisk vigtige funktioner i for eksempel sundhedsvæsenet, skulle inden eller i løbet af weekenden tilmelde børn til nødpasning.

Og alt tyder på, at der bliver god plads mellem børnene, når de møder op i de stærkt reducerede dagtilbud mandag morgen.

- Vi har først det fulde overblik mandag. Men som meldingerne er nu, er der rigeligt med kapacitet i vores nødpasning, siger Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (KL).

KL-formanden vurderer, at mange familier er lykkedes med at finde alternativ pasning i privat regi.

- Man må sige, at danskerne har taget budskabet om at finde alternativ pasning til sig.

- Men vi vil også hellere have kapacitet til for mange end for få, siger Jacob Bundsgaard.

KL har endnu ikke et samlet tal for, hvor mange børn der er tilmeldt nødpasning på landsplan.

Men de foreløbige meldinger fra kommunerne er, at der er rigeligt med plads.

I Københavns Kommune er det ifølge KL tre-fire procent af forældrene, der har tilmeldt børn til nødpasning.

I KL-formandens egen hjemkommune, Aarhus, er der søndag eftermiddag 438 børn tilmeldt pasning i daginstitution. 179 børn er tilmeldt pasning i sfo.

Det skal ses i forhold til, at den samlede kapacitet til nødpasning i landets næststørste by er op til 5000 børn.

Som tiden går, vil behovet for pasning formentlig stige, vurderer Jacob Bundsgaard.

- Når vi kommer lidt længere hen i forløbet, så vil pasningsmulighederne i familierne formentlig være udtømt.

- Og så får man brug for lidt mere nødpasning. Og det har vi kapaciteten til, siger han.

Nødpasning gælder for børn i alderen 0 til 9 år. Tilbuddet gælder for forældre, der udfører kritisk vigtige funktioner i det offentlige eller i den private sektor.

Det kan eksempelvis være inden for sundhedsvæsenet, den kollektive transport eller detailhandlen.

