Mindre virksomheder kan blive hårdt og hurtig økonomisk ramt af coronavirussen. Derfor vil flere kommuner fremskynde betalinger for at give en håndsrækning til de mindre erhvervsdrivende.

Det vil blandt andet ske i Svendborg Kommune, hvor man også kigge på andre mulige tiltag, fortæller Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

»Når man er selvstændig erhvervdrivende, så fortsætter udgifterne med at tikke ind i denne tid, selv om der ikke kommer nogen indtægter, så det er jeg bekymret for,« siger borgmesteren, der derfor har oplyst, at kommunen vil fremskynde betalingerne til mindre erhvervsdrivende for at holde gang i økonomien.

»Det gælder både de ventende og dem, der måtte komme,« uddyber han.

Svendsborgs borgmester Bo Hansen, der her ses på vej ombord på Kongeskibet Dannebrog, da det i 2018 lagde til i Svendborg, er klar med hjælp til nogle af de mindre erhvervsdrivende. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Svendsborgs borgmester Bo Hansen, der her ses på vej ombord på Kongeskibet Dannebrog, da det i 2018 lagde til i Svendborg, er klar med hjælp til nogle af de mindre erhvervsdrivende. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tiltaget kommer efter, at borgmesteren har kunnet se i blandt andet lokale medier, at de lokale erhvervsdrivende er blevet hårdt ramt af, at Danmark er blevet lukket ned.

Ifølge borgmesteren er det primært håndværkere, der vil kunne mærke kommunens tiltag.

»Det vil typisk være dem, der har vundet udbuddet og som enten er i gang med eller færdige, hvor vi er opmærksomme på at få betalt de regninger lynhurtigt,« siger han.

Hans byrådskollega fra Venstre Mette Kristensen hilser tiltaget velkommen, men er bekymret for, at det blot er en dråbe i havet, siger hun til Fyens Amt Avis.

Coronavirussen kan ramme mange mindre erhvervsdrivende hårdt, da de enten må lukke eller mister ordre på grund af nedlukningen af samfundet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Coronavirussen kan ramme mange mindre erhvervsdrivende hårdt, da de enten må lukke eller mister ordre på grund af nedlukningen af samfundet. Foto: Nils Meilvang



Den kritik tager borgmesteren åben imod og fortæller, at han godt ved, at der nok også skal andre tiltag til.

»Jeg tænker heller ikke, at det her nødvendigvis vil redde en masse virksomheder, men det er det bidrag, vi kan give lige nu. Desuden vil jeg administrativ prøve at undersøge, om jeg kan fremskynde nogle af de anlægsopgaver som renoveringer og projekter, som vi har liggende, så vi sørger for at holde mennesker i gang hen over en krise,« siger han og tilføjer, at det f.eks. ville være smart, hvis man kunne foretage nogle af de planlagte renoveringer af skoler og daginstitutioner.

Udover Svendborg Kommune har også blandt andre Stevns Kommune samt Sønderborg Kommune fremskyndet betalingen deres regninger for at hjælpe de private erhvervsdrivende.

Derudover fremsatte regeringen fredag en særlov, der gav arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19.

I Aalborg kæmper man sammen mod coronasmitten. Alle gadens restauranter, værtshuse og natklubber holder lukket for at forhindre coronasmitte. Foto: Henning Bagger Vis mere I Aalborg kæmper man sammen mod coronasmitten. Alle gadens restauranter, værtshuse og natklubber holder lukket for at forhindre coronasmitte. Foto: Henning Bagger

Normalt betaler arbejdsgiverne lønudgifter eller sygedagpenge de første 30 dage. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.

Derudover har regeringen besluttet, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.

Regeringen vil desuden midlertidig udvide varslingspuljen med 10 mio. kr. i år, hvis det viser sig nødvendigt.

Dermed vil der hurtigt kunne gøres en indsats for folk, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.