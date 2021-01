Kommunerne får med ny aftale adgang til information om, hvem der er smittet med corona i området.

Det skal fremover i højere grad være kommunerne, som står for opsporing af coronasmittede borgere i lokalområdet, har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) besluttet.

Med aftalen får kommunerne for første gang adgang til data om borgere, der er smittet med coronavirus. Og dermed kan den enkelte kommune sørge for hjælp eller rådgivning, som gør det lettere for folk at isolere sig i hjemmet.

Det fortæller Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune.

- Vi har hidtil ikke haft mulighed for at få oplysninger om, hvem der er smittede. Og det gør, at vi i sagens natur har haft vanskeligt ved at tage direkte kontakt til dem, der er smittet og give dem råd, hjælp og vejledning.

- Nu har vi mulighed for at gå lidt tættere på. Også hvis vi oplever, at der er et stort smitteudbrud i et lokalområde, så kan vi gå ind og lave aftaler med styrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) om, hvordan vi i fællesskab får bugt med smitten og får brudt smittekæder, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunen kan med adgangen til oplysningerne blandt andet kontakte borgerne for at sikre sig, at de overholder isolationen, mens de er smittede.

Men kommunen kan også sørge for hjælp til indkøb eller andet, som gør det lettere for folk at isolere sig i hjemmet, siger Jacob Bundsgaard.

- For nogle kan det være vanskeligt at isolere sig, hvis man er enlig eller ikke har et stort netværk, som kan hjælpe med indkøb. Eller hvis man bor mange mennesker i en lille lejlighed.

- Og her har vi som kommune nu mulighed for at give råd og vejledning til, hvordan man kan gøre det. Det skal give de bedste muligheder for, at de ikke smitter andre, siger han.

Hidtil har det været Styrelsen for Patientsikkerhed, som har stået for smitteopsporingen.

Hvis en borger er blevet testet positiv for coronavirus, kontakter styrelsen borgeren for at hjælpe med at opspore nære kontakter, som kan være smittet.

Det arbejde skal styrelsen fortsætte, understreger Jacob Bundsgaard. Men kommunerne kan nu give en hjælpende hånd.

- Det her er med til at gøre indsatsen endnu mere effektiv og endnu bedre, siger han.

Hvordan kommunen konkret kommer til at hjælpe til afhænger af den lokale aftale mellem styrelsen og den enkelte kommune.

/ritzau/