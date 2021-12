Manglende hænder får nu konsekvenser for den praktiske hjælp og personlige pleje i Brøndby og Albertslund Kommune.

Det skyldes i høj grad den stigende coronasmitte samtidig med, at der i forvejen er mangel på personale i ældreplejen.

Senest har man i Brøndby Kommune været nødt til helt at lukke Daghjemmet i Æblehaven, ligesom man også måtte lukke pensionistcafeerne Glenten, Nygård og Æblehavens café. Det sker fra 23. december 2021 til og med den 3. januar 2022.

Også i Albertslund Kommune mærker man, at personalemanglen presser på i takt med smitten.

Her går det så hårdt udover Hjemmeplejen, at man har været nødt til at aktivere sit nødberedskab og justere og prioritere i ydelserne fra den 22. december 2021 til og med 5. januar 2022.

Konkret kan situationen med nødberedskab betyde, at en rengøring aflyses eller udskydes. Det kan være, at frokosten bliver tilberedt sammen med morgenmaden, og bliver stillet i køleskabet og lignende. Det oplyser kommunen på deres hjemmeside.

Tidligere på måneden meldte også Gladsaxe Kommune ud, at man var i nødberedskab i Hjemmeplejen og frem til 3. januar 2022 må prioritere i ydelserne.

»Jeg er utrolig ked af, at det skulle blive nødvendigt at tage sådan et skridt. Men vi er lige nu i en situation, hvor vi bare ikke har alle de medarbejdere, der skal til, for at løse opgaverne,« lød det fra Anne Kristensen, der er leder af Hjemmeplejen i kommunen.