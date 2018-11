En række kommuner har været dygtige til at inddrive gæld, efter at de overtog opgaven fra Skat.

Kommunerne har vist sig at være effektive til at kradse gæld ind hos borgerne ifølge dem selv. Det skriver DR Sjælland.

Sidste år overtog kommunerne opgaven med at inddrive ejendomsskatter, efter at Skats inddrivelsessystem EFI var brudt sammen.

Siden er millionerne rullet ind.

Ud over at opkræve de nye ejendomsskatter er det lykkedes for 12 kommuner i Region Sjælland at hente tilsammen omkring 56 millioner kroner ind i gammel gæld.

Det er penge, som nu lukker huller i de stramme kommunale budgetter ifølge kommunerne. Alene Kalundborg Kommune har inddrevet omkring 12 millioner i gammel gæld.

Det er sket med enkle midler og har kun kostet omkring et halvt årsværk i ekstra personaleforbrug. Det skyldes, at processen med at sende rykkere til skyldnere og advare om udlægsforretning, fogedret og tvangsauktion er automatiseret.

- Det, der virker er, at vi gør noget - hele tiden, siger pantefoged Annette Madsen fra Kalundborg Kommune til DR Sjælland.

Nu vil Socialdemokratiet have undersøgt, hvordan det ser ud i resten af landet.

- Det er meget imponerende og meget opløftende, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S) til DR Sjælland.

Det var i starten af sidste år, at kommunerne fik lov til at overtage opkrævningen af ejendomsskat plus den gamle pukkel af ubetalt gæld. For de 12 kommuner udgjorde den cirka 80 millioner kroner.

De 12 kommuner, DR Sjælland har spurgt ad, er Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Haslev, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Det er vigtigt at finde ud af, om resten af landets kommuner har været ligeså dygtige, mener Magnus Heunicke.

- Jeg vil bede skatteministeren om at undersøge hele området for at se, om kommunerne har fundet nogle modeller og arbejdsredskaber, som vi kan gøre brug af, siger han.

/ritzau/