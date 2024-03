For få læger vælger at slå sig ned som praktiserende læge. Siden 2009 har antallet stået stort set stille.

Sundhedsvæsenet er i ubalance, og det betyder, at et stigende antal patienter skal ud på en længere rejse for at få lægehjælp.

Mens der bliver stadig flere ældre og kronisk syge, så står antallet af praktiserende læger til at behandle dem stort set stille.

Fra 2009 til 2023 er der kun kommet 42 flere praktiserende læger, viser tal offentliggjort af Kommunernes Landsforening (KL).

Den udvikling skal vendes, siger Sisse Marie Welling (SF), formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

- Vi skal styrke den del af vores sundhedsvæsen, der er tæt på borgerne. Der skal være nok læger - også der hvor der er langt mellem husene.

Ifølge opgørelsen var der i 2009 3457 praktiserende læger mod 3499 i 2023.

Til sammenligning er antallet af læger på sygehusene i samme periode vokset fra 12.012 til 17.226, hvilket svarer til en stigning på 43 procent.

Tallene fremlægges tirsdag på KL's årlige sundhedskonference i Kolding.

Senere i foråret præsenterer Sundhedsstrukturkommissionen sine anbefalinger. Den er sat i verden af regeringen for blandt andet at styrke det nære sundhedsvæsen.

Blandt kommissionens medlemmer er Jakob Kjellberg, professor på Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Tallene er ingen overraskelse, siger han.

- Vi er jo blandt andet netop blevet bedt om at forholde os til den almene og den specialiserede lægehjælp. Det er et generelt tema for vores arbejde.

Anbefalingerne kan føre til den største reform af sundheds- og ældreområdet siden 2005, hvor daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen nedlagde 14 amter og afløste dem med fem regioner.

Inden det sker, har et bredt flertal i Folketinget sat som et mål, at der i 2035 skal være 5000 praktiserende læger i Danmark.

Det kan vise sig at blive mere end svært, siger Jakob Kjellberg. For der er ganske enkelt ikke nok unge læger, der vælger de uddannelsesforløb, der skal til for at kunne slå sig ned som praktiserende læge.

Når det kniber med at få nyuddannede læger til at blive praktiserende læger, så er der mange forklaringer, siger Helga Schultz, forperson for Yngre Læger.

- Men det spiller også ind, at der er givet rigtig mange ressourcer til hospitalerne, og i den periode har man i en vis grad forsømt det, der ligger udenfor. Det påvirker medicinstuderende og yngre læger.

