I 2018 modtager Århus omkring 160 flygtninge, og de skal have tag over hovedet.

Af gode grunde kommer flygtninge ikke med den største økonomiske kapital, så ansvaret for skaffe boliger til de nyankomne ligger hos kommunen. Og staten.

Det skriver Stiften.

Angiveligt mangler der boliger til 60-80 flygtninge, og ifølge Stiften står staten klar med et tilskud på 12 millioner kroner, hvis kommunen også lægger et tilsvarende beløb.

Og det er et flertal i byrådet helt med på. De vil gerne bruge penge på at skaffe ly til flygtningene.

Men ikke alle er med på den idé.

»Århus skal ikke bruge flere penge på flygtninge. De skal ikke placeres, de skal samles i centre, indtil de kan vende tilbage til deres hjemlande,« siger Knud N. Mathiesen fra Dansk Folkeparti til Stiften.

Også Venstre og Konservative er imod forslaget om at opkøbe boliger til de flygtningen, der ikke har et sted at bo.

Flertallet i byrådet er ikke lig med, at boligerne allerede er købt. Forslaget skal nemlig først behandles i social- og beskæftigelsesudvalget, før byrådet igen skal tage stilling til det.

Århus modtager 160 flygtninge i 2018 som en del af de såkaldte kommunekvoter, der på forhånd er bestemt. Her er Københavns Kommune topscorer med 277 kommunekvoter.