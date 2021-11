Boligområdet Bispehaven i Aarhus V er på regeringens liste over 'hårde ghettoområder'.

Et hårdt ghettoområde er et område, der har været udpeget som ghettoområde fire år i træk.

Men det skal der laves om på. Fremover skal bydelen nemlig tiltrække aarhusianske børnefamilier.

Det ønsker Aarhus Kommune i hvert fald at føre ud i livet ved at binde Bispehaven, Ellekær og Hasle bedre sammen.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

De kalder det et af Danmarks mest ambitiøse udviklingsprojekter, som netop er blevet behandlet og godkendt i Magistraten, og som inden længe skal diskuteres i byrådet for til sidst at komme i høring hos aarhusianerne.

Konkret lyder planerne på en strategisk udviklingsplan for Hasselhøj: Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle samt en helhedsplan for Bispehaven.

Tilsammen skal det binde de tre bydele bedre sammen og samtidig skabe seks nye kvarterer under fællesnavnet Hasselhøj.

Tre nye kvarterer skal placeres i Bispehaven, hvor seks blokke skal rives ned. Der skal skabes ny boliggade og kultur- og idrætsfaciliteter, ligesom en række almene boliger skal renoveres, lyder det.

»De to planer er grundstenen til en helt ny bydel, der er koblet tættere sammen med det øvrige af Aarhus og med nye boliger og kultur- og idrætsfaciliteter, som hele byen kan få glæde af. Samtidigt med at der kommer gang i renoveringen af de almene boliger i Bispehaven og dermed bedre boliger til de nuværende beboere,« siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen.

Begge planer er Aarhus Kommunes og Østjysk Boligs fælles bud på, hvordan Bispehaven og den omkringliggende bydel skal udvikles frem mod 2030.

Målet er særligt at tiltrække flere børnefamilier til området.

»Vi står med et bynært område, som rummer så meget mere potentiale, end det leverer i dag. Vi skal tage ordentligt livtag med de sociale udfordringer, der stadig eksisterer i Bispehaven og få gjort området meget mere attraktivt for børnefamilier og andre målgrupper, så vi får en bredere beboersammensætning,« siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

Planerne forventes at blive behandlet af byrådet 1. december.

Når udviklingsplanen er godkendt, sendes den i høring i otte uger, så borgerne kan komme med deres input.

Godkendelse af Helhedsplanen er betinget af, at beboerdemokratiet i Østjysk Bolig godkender planen. Der stemmes om planen på et afdelingsmøde 30. november.