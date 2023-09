Efter 90 år lukker en gammel kulturinstitution.

Guldborgsund drejer nemlig nøglen om og dermed er det slut med at se på eksotiske dyr som tigere, aber, pingviner og chimpanser, når du er på Lolland Falsters kanter.

Det skriver TV2 Øst.

Lukningen af Guldborgsund Zoo, der endnu ikke har fået en dato, kommer som følge af kommunale besparelser.

Ifølge Visit Denmark er Guldborgsund Zoo blandt landets mest populære dyreparker og zoologiske haver.

Guldborgsund Zoo har fungeret som et beskæftigelsestilbud for borger i kommunen i mange år. Og den har i alt haft 18 mennesker i beskæftigelse.

Men det er altså Guldborgsunds Kommunes konklusion, at pengene kan bruges bedre andetsteds.

»Det er et rigtigt dyrt beskæftigelsestilbud, vi har haft. Vi sparer lidt over syv millioner kroner ved at lukke det ned, og det har vi ment politisk var rigtig mange penge at bruge på et beskæftigelsestilbud, og derfor synes vi, det giver mening at lukke det ned,« siger kommunens borgmester Simon Hansen til TV2 Øst.

Man kan stadig nå at lægge vejen forbi Guldborgsund Zoo inden lukningen. Det skriver de selv på deres hjemmeside.

»Som altid glæder vi os til at tage imod besøgende, uanset om det er for at hilse på alle dyrene, lege på legepladsen eller slentre gennem haven,« står der.