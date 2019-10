Plejecenteret Dalsbo ligger omkring 700 meter fra den lokale Spar-købmand i Rynkeby, der en del af Kerteminde Kommune på Fyn.

Alligevel må Dalsbo ikke handle hos den lokale købmand, når de løber tør for mælk eller smør, fordi de er underlagt 'Fællesindkøb Fyn'.

'Fællesindkøb Fyn' er et strategisk indkøbssamarbejde mellem fem kommuner på Fyn, hvor hovedtemaet er at gennemføre et fælles udbud.

Det betyder, at den lokale Spar-købmand, Søren Kragh Christensen, går glip af 200.000 kroner, som plejecenteret handler ind for om året. Det skriver fyens.dk.

Søren Kragh Kristensen overlever, men han kalder stadig situationen for 'skandaløs'.

Han forklarer, at det hele hænger sammen, og hvis han skal fyre folk, så går det udover kommunekassen, mens det går udover bosætningen, hvis han må lukke sin butik.

»Jeg synes bare, man skal lade pengene blive i kommunen,« siger Søren Kragh Christensen ifølge fyens.dk.

Søren Kragh Christensen handler selv lokalt, når han handler varer, og det betyder så, at dem han handler med, også handler hos ham.

Lederen af plejecenteret Dalsbo, Anne Schmidt-Nielsen, håber, at man snart vil lave systemet om.

Det skyldes blandt andet, at det ville være nemmere for Dalsbo, når de løb tør for ting til almindelig fødevareproduktion, som de bruger i dagligdagen.

Derudover påpeger hun, at hun selv er lokal og gerne vil støtte de lokale forretninger. Hun siger, det er også er dem, der er med til at holde liv i landsbyen.

Når man er medlem af 'Fællesindkøb Fyn', er det strengt forbudt at handle lokale steder uden tilladelse, og det kan medføre bøder, hvis man gør.