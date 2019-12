Det var langt fra alle billetterne, som blev solgt til den længe ventede koncert med rocklegenderne Bon Jovi og Def Leppard i juni.

De endte med at give koncert for 25.000 mennesker, men arrangørerne bag det, som blev Sønderborgs største koncert nogensinde, havde sat 35.000 billetter til salg. Det har derfor givet et underskud på 3,3 millioner kroner i regnskabet, skriver Jydske Vestkysten.

»Hvis vi havde solgt 3.500 flere billetter, så havde det hængt sammen. Det er ærgerligt, men vi havde estimeret forkert,« siger Jes Johansen, der er direktør og eventchef for Kultur i Syd, der arrangerede den store koncert på Kær Vestermark.

Han forklarer, at man havde forventet et større salg i Tyskland, hvilket ikke blev indfriet. Underskuddet er dog acceptabelt, mener han.

Heldigvis står Sønderborg Kommune klar med en redningskrans til arrangøren. Byrådet godkendte nemlig en underskudsgaranti i 2017 for én stor koncert på Kær Vestermark.

Det betød, at arrangøren selv skulle punge ud, hvis underskuddet blev på op mod én million. Kommunen forpligter sig til at dække et underskud på mellem en og to millioner, og overstiger beløbet to millioner, så deler de to parter udgifterne.

Borgmester Erik Lauritzen (S) kalder det for ærgerlige penge, som kommunen nu skal bruge, men han understreger samtidig, at det var en risiko, som man var villig til at løbe for at skabe store begivenheder i Sønderborg.

Arrangøren, Kultur i Syd, og borgmesteren kalder begge udfaldet af koncerten for »lærepenge«, fordi det er den første koncert i den størrelse. Trods det store underskud går Kultur i Syd med tanker om en ny, stor koncert i Sønderborg.