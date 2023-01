Lyt til artiklen

I alt er 16 medarbejdere på Søhusparken i Ebeltoft og ni på Lillerupparken i Rønde blevet fyret.

Ældreområdet har siden sommeren 2022 været et problem i Syddjurs Kommune. Og bekymringerne omkring arbejdsmiljøet i ældreplejen kom også på skrift i form af et bekymringsbrev, skriver TV 2 Østjylland.

Brevet er sendt til sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl og borgmester Michael Stegger (S) og er underskrevet af ansatte i hjemmeplejen, sygeplejen, rehab og plejeboligerne.

I alt fremhæver de syv problematikker på området, hvor det ene problem blandt andet er en ekstremt presset hverdag på grund af mangel på fast personale, opgaver, der overstiger de ressourcer, der til rådighed, samt rekrutteringsproblemer.

Og i ældreplejen er der i alt blevet opsagt 29 medarbejdere på to plejehjem.

Men ifølge sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl, så skyldes det ikke problemerne i brevet, men derimod overnormering i forhold til budgettet for 2023 på særligt to ud af kommunens fem plejehjem.

»Opsigelserne er således ikke udtryk for en generel nedskæring på området, og vi fastholder det kendte serviceniveau – også på de to ramte plejehjem,« udtaler hun.

Overskridelsen af budgettet skyldes blandt andet sygdom under corona, og at vikarudgifterne dermed steg.

Ingelise Juhl forklarer, at selvom der er fyringer på området, så arbejder man målrettet på et godt arbejdsmiljø og en tryg dagligdag for beboere og ansatte.

Udover fyringerne på plejehjemmene er der også andre ansatte på området, som har fået sparket.