Det skal være slut med at fejre sidste skoledag med øl, hvis det står til politikere i Norddjurs Kommune.

Her er man ved at planlægge et alternativ til de 9.-klasses elever, der typisk fejrer afslutningen i en park i Grenaa.

»Der har været udfordringer med en gruppe af de unge mennesker i parken. De har ikke haft kontrol over alkoholen,« siger næstformand i kommunens børne- og ungeudvalg, Jens Lundager, til TV 2 Østjylland.

Han har ingen konkrete eksempler, siger han til B.T., men han har et indtryk af, at nogle unge ikke er vant til alkohol og derfor kan få for meget.

Udvalget skal næste uge behandle et forslag, der blandt andet indebærer, at man vil bruge mellem 150.000 og 200.000 kroner på musikere, der kommer og spiller, siger han.

»Skal vi have det til at lykkes, skal vi skabe noget andet for de unge mennesker. Vi kan godt lave et forbud, men så går de unge bare et andet sted hen.«

Af samme grund vil kommunen undersøge, om de unge mennesker overhovedet er interesseret i de alternative planer, før man endelig indfører noget. Hvis det viser sig, at det ikke er tilfældet, vil man skrotte dem igen, siger han.

»Hvis de unge siger: 'Det gider vi ikke, så finder vi et andet sted at være', så skal vi ikke gøre det.«

Indtil videre har Jens Lundager ikke fået negative tilbagemeldinger om forslaget.