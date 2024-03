Onsdag vil kommunen indkalde forældrene i indskolingen til et møde og derefter orientere bredt ud.

Der skal skabes et fuldt overblik over alle de underretninger om grænseoverskridende adfærd på Borup Skole, som Køge Kommune har modtaget.

Det oplyser direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i kommunen, Henrik Laybourn, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Vi er i gang med at gå sagerne igennem igen, skriver han og tilføjer, at det bliver i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet, så der bliver vidensdelt "bedst muligt".

Beslutningen om at finkæmme de tidligere underretninger kommer, efter at det regionale medie sn.dk og TV 2 har berettet om, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra andre børn på skolen.

Ifølge de to medier er der både tale om vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Sn.dk har citeret en besked på platformen Aula fra skolens leder, Jakob Dalgas, hvor det fremgår, at der ifølge skolen er tre til seks børn i alderen seks til ni år, som er involveret.

Til TV 2 siger Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) tirsdag eftermiddag, at ministeriet bistår kommunen med at hjælpe lokalsamfundet bedst muligt.

- Jeg vil gerne undgå at gå i politikerpanik, allerede døgnet efter at jeg har fået kendskab til en historie, og indføre regler for 1300 folkeskoler, fordi vi ser tilfælde fra en enkelt skole, siger han om at ændre mulighederne for at give sanktioner på folkeskoleområdet.

Henrik Laybourn oplyser til Ritzau, at kommunen holder et møde med forældrene i indskolingen onsdag, hvorefter der vil være en orientering til pressen.

- Vi er selvfølgelig optagede af at give en ro og tryghed til de mange børn, forældre og medarbejdere, der har en hverdag på Borup Skole, skriver han videre.

Både Ekstra Bladet og TV 2 har tidligere fortalt, at skoleleder Jakob Dalgas i et autosvar på sin mail oplyser, at han er sygemeldt.

I den skriftlige kommentar til Ritzau fra Henrik Laybourn skriver han, at der er lavet en konstitution i skolens ledelse, så viceskolelederen midlertidigt overtager med støtte fra forvaltningen.

Det fremgår ikke, hvor længe Jakob Dalgas har været sygemeldt, eller hvad baggrunden for sygemeldingen er.

/ritzau/