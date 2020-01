Personlige elevdata er sendt til Google uden samtykke. Eksperter frygter, at det samme sker i flere kommuner.

Helsingør Kommune har givet personlige oplysninger om skoleelever videre til YouTube, der er ejet af Google. Det skriver Politiken.

Det er sket, efter at kommunen har indgået et samarbejde med Google om at give skoleeleverne de bærbare computere Chromebooks.

Cirka halvdelen af landets kommuner samarbejder i øjeblikket med Google om Chromebooks.

Oplysningerne er videregivet uden forældrenes samtykke. Og da kommunen opdagede, at der var en fejl, blev det ikke oplyst til Datatilsynet.

Direktør i Helsingør Kommune Lars Rich siger, at kommunen rettede fejlen hurtigst muligt.

- Problemet er, at elever kunne logge direkte på YouTube, og at man der fik barnets navn, klassetrin og skole at se, når man skrev en kommentar.

- Det skal man selvfølgelig ikke kunne, og da vi bliver bekendt med det, slår vi det fra med det samme, siger Lars Rich til Politiken.

Selv om halvdelen af kommunerne samarbejder med Google, er det ikke alle kommuners skoler, som er omfattet af aftalen.

Derfor findes der ikke et præcist tal på, hvor mange elever der har en Chromebook i skoletasken.

Politiken har fået aktindsigt i alle sager, Datatilsynet har behandlet om brud på datasikkerhed i forbindelse med indkøb af Chromebooks og tilhørende undervisningspakker. Der er kun en enkelt indberetning og ingen fra Helsingør.

Alligevel vurderer eksperter, som Politiken har talt med, at Helsingør Kommune ikke er den eneste, som uforvarende har brudt databeskyttelsesloven.

- Krumtappen her er den aftale, kommunerne laver, i forbindelse med at de køber Chromebook.

- Og det er en kompleks verden, som kommunerne skal gennemskue, og det vanskeligt at have styr på, hvad man skriver under på, siger Catrine Søndergaard Byrne, der er partner i advokatfirmaet Labora Legal, som blandt andet har specialiseret sig i sager om datasikkerhed, til Politiken.

/ritzau/